El Rey Midas rojo: Mohamed quiere guiar a Toluca a la historia y alcanzar a Chivas
Si Toluca gana el Apertura 2025 empataría a Chivas con 12 títulos, se quedaría a cuatro de América (16) y se despegaría a tres de Cruz Azul (9) ––de los llamados equipos grandes––.
No solo eso, Antonio Mohamed, alcanzaría la marca de Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y Javier de la Torre con cinco títulos de Liga. El técnico argentino ha sido campeón con cuatro equipos diferentes: América, Monterrey, Xolos y Toluca.
"Nunca el equipo pierde la fe entonces a partir de aquí creemos que somos muy fuertes en las cosas que queremos hacer y eso nos invita a no rendirnos nunca".- , Antonio Mohamed, técnico de Toluca
En la antesala de la Final del futbol mexicano, Mohamed se mostró firme y optimista. El técnico destacó la fortaleza emocional de su equipo y el recorrido que ha tenido a lo largo del año, uno que describe como “espectacular”.
El Clausura 2025, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup fueron los tres títulos que hasta el momento ha conseguido Toluca este año y podría aumentar a cuatro el próximo domingo.
"Hemos tenido un año espectacular con títulos, dos superlideratos, el mayor goleo y el que más ganó, nos queda este último esfuerzo y después vemos si nos alcanzó o no".- Antonio Mohamed, técnico de Toluca
Mohamed reconoció la jerarquía del rival y anticipó una serie muy cerrada: “Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, el plantel de Tigres tiene mucha experiencia. Será una Final muy pareja y los detalles van a marcar el rumbo. Es un rival de mucho cuidado, será una Final muy táctica y muy difícil”.
Reflexionó sobre su trayectoria y la posibilidad de sumar un nuevo título. “Es consecuencia del trabajo, los jugadores y el club que me tocó llegar, un club organizado que quiere ganar. Nosotros somos una parte y se viene haciendo un buen trabajo a nivel institución. Todos los títulos son especiales y si se llega a dar este también será especial, siempre que ganaba con un equipo me iba, es la primera vez que estoy un año completo, vamos a ver si podemos lograr el bicampeonato”.
"Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, el plantel de Tigres va tiene mucha experiencia".- Antonio Mohamed, técnico de Toluca
El entrenador habló sobre las bajas que afectan al plantel, incluida la de Alexis Vega. Sin embargo, aseguro que el equipo ha crecido lo suficiente para sobreponerse.
"Tenemos algunas bajas que nos tocan en el andamiaje del equipo si estas bajas nos hubieran tocado el torneo pasado hubiéramos sido mucho más grave".
"El equipo tiene más tiempo de trabajo y podemos suplir la gran baja de Alexis Vega. Hemos tenido muchas bajas, lo sabíamos cuando planeamos el semestre. El equipo hoy se puede reponer a eso y el trabajo en equipo suple las grandes individualidades".