El Tri inicia entrenamientos en Mayakoba con 14 jugadores; ¿cuándo se incorporan los demás?

La Selección Nacional de México realizó este lunes su primer entrenamiento en Mayakoba, en la Riviera Maya, como parte de su preparación para los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El equipo comenzó el trabajo en cancha con 14 futbolistas, mientras el resto de los convocados se ha incorporado a la concentración durante el transcurso del día.

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La llegada de los seleccionados continuará hasta completar el grupo de 28 jugadores. La expectativa es que este martes el cuerpo técnico pueda trabajar con la totalidad de la convocatoria para avanzar en la preparación de la eliminatoria.

México enfrentará a Jamaica por el pase a semifinales

El conjunto dirigido por Rafael Márquez se prepara para enfrentar a Jamaica en una serie de ida y vuelta que comenzará en territorio caribeño y se definirá en Nuevo León.

De acuerdo con el programa anunciado por la Selección Nacional de México, el equipo permanecerá en Mayakoba hasta el jueves 12 de noviembre, cuando viajará a Kingston para encarar el primer compromiso.

El partido de ida se disputará el sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas del centro de México, las 20:00 horas en Jamaica.

La vuelta está programada para el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, donde el Tricolor buscará resolver la eliminatoria y conseguir su clasificación a las semifinales de la Concacaf Nations League.