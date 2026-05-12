El Tri toma forma: llegan los europeos y Aguirre acelera el proyecto 2026
La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 comenzó a tomar forma. Este lunes, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó el inicio de la incorporación de futbolistas que militan en Europa al equipo dirigido por Javier Aguirre, en una concentración que ya cuenta con una base importante de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento.
El primero en reportar desde Europa es Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol, quien se integrará este martes a la concentración y se convertirá en el primero de siete futbolistas europeos que llegarán durante las próximas dos semanas para los partidos de preparación.
La llegada de Ochoa se suma al grupo de 12 jugadores con los que Aguirre ya trabaja desde hace días en el CAR, en una primera etapa enfocada principalmente en futbolistas de la Liga MX que no jugaron Liguilla con sus clubes. Entre ellos destacan nombres como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Gilberto Mora, Israel Reyes, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Jesús Gallardo, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Armando González y Roberto Alvarado, quienes forman parte de la base nacional que comenzó el proceso de preparación.
También aparecen jóvenes que buscan consolidarse dentro del proyecto mundialista, en una convocatoria donde Aguirre intenta equilibrar experiencia y renovación. La presencia de Ochoa, histórico referente del Tri y posible participante en su sexta Copa del Mundo, aporta liderazgo a un grupo que empieza a perfilar el núcleo competitivo para el verano de 2026.
El contexto alrededor de la concentración también ha estado marcado por tensiones entre clubes y Selección. En los últimos días, el debate por la disponibilidad de jugadores de equipos como Club Deportivo Guadalajara y Deportivo Toluca Fútbol Club volvió a poner sobre la mesa la prioridad que tendrá el Tri en el año mundialista, especialmente con futbolistas involucrados en finales y competencias internacionales.
Mientras tanto, Aguirre acelera los tiempos. México no sólo será anfitrión del Mundial junto a Canada y Estados Unidos; también cargará con la presión de llegar competitivo a la inauguración en el Estadio Azteca, un escenario donde cada concentración comienza a sentirse como parte de la cuenta regresiva definitiva hacia 2026.