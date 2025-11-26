El viaje de los Al-Nashema: la histórica clasificación de Jordania a la Copa del Mundo 2026
Para un país inmerso en la compleja y volátil geopolítica de Asia Occidental, el futbol ha funcionado como un raro bálsamo colectivo. La selección de Jordania, conocida con el afectuoso y combativo epíteto de Al Nashama —que significa Los Valientes— le puso fin a una odisea que atormentó durante años al Reino Hachemita después de sellar su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por primera vez en su historia.
Porque sí, la determinación puede subvertir las jerarquías globales.
El significado de esta proeza se cimienta en el recuerdo doloroso del fracaso en el camino al Mundial de Brasil 2014. Aquella generación había alcanzado la cúspide de su ambición al clasificar al repechaje intercontinental, un privilegio ganado tras una dramática y épica victoria ante Uzbekistán tras una extenuante tanda; un maratónico encuentro de tres horas y media —que incluyó un apagón en el Pakhtakor Central Stadium, en Tashkenten— en el que Jordania venció a su rival 9-8 con una valiosísima actuación de su guardameta Amer Shafi.
Sin embargo, el sueño se desmoronó en la repesca final. El once hachemita se enfrentó al poderío sudamericano de Uruguay —que venía de ser cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y estaba liderada por figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani— y la selección jordana sufrió una catástrofe futbolística en casa.
La derrota por goleada, un contundente 5-0 con tantos de Maximiliano Pereira, Nicolás Lodeiro, Cristian 'Cebolla' Rodríguez y Edinson Cavani en el Estadio Rey Abdullah de Ammán, resultó ser un golpe anímico tan demoledor, que varios pilares del equipo —incluyendo el portero, el capitán y otros cinco jugadores— solicitaron no viajar a Montevideo para el partido de vuelta. “Fue muy difícil de aceptar”, recordó Mousa Al-Tamari, jugador clave de la generación actual.
Ese dolor se convirtió, sin embargo, en el catalizador y en la narrativa de redención que la siguiente generación estaba obligada a reescribir.
La senda de la consagración en 2026
Su histórico avance hasta la final de la Copa Asiática de la AFC 2023 fue un logro sin precedentes, un triunfo narrativo que demostró al mundo —y, quizá por primera vez, también a sí mismos— su capacidad para competir con las potencias asiáticas. El torneo no otorgaba boletos mundialistas directos —y Jordania, además, cayó en la final ante Qatar—, pero los herederos del desierto finalmente recibieron el respeto del continente y la atención que no habían tenido antes.
El camino hacia Canadá, México y Estados Unidos 2026 fue la culminación de ese proceso.
Jordania quedó ubicada en el Grupo B de la eliminatoria asiática —con Corea del Sur, Irak, Omán, Palestina y Kuwait— y la selección nachita mostró una solidez notable, al perder solo un partido en la fase clave.
El momento decisivo llegó en la penúltima jornada. “El Nashama” viajó para enfrentarse a Omán en un duelo que se reveló como una contienda épica. Jordania se impuso con una victoria contundente de 3-0, gracias a una actuación memorable de Ali Olwan, quien anotó la tripleta que sentenció el partido.
El júbilo se hizo absoluto poco después, cuando la victoria de Corea del Sur sobre Irak —su rival directo— aseguró matemáticamente la segunda posición del grupo y selló el boleto mundialista. La celebración masiva que inundó Ammán fue un acto de desagravio por lo ocurrido en 2014, un momento que el Rey Abdullah II, desde Londres, celebró públicamente.
Su clasificación es un testimonio de la pasión que palpita en este pequeño país, de apenas 11.5 millones de habitantes. Jordania, el Reino Hachemita, es un pequeño actor que mantiene una estabilidad precaria frente a las incesantes convulsiones regionales y que ha acogido a más de un millón de refugiados; una nación, frágil y constantemente presionada, que también es la cuna de los valientes, de los Al-Nashema.