Enrique Nieto Junco es nuevo Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, nombró a Enrique Nieto Junco como Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las Selecciones Nacionales, homologando los servicios, procesos y programas de apoyo en todas sus categorías, incluyendo el Programa 365. Para ello, se impulsará una toma de decisiones basada en datos y análisis multidisciplinario, una coordinación permanente con los clubes y un acompañamiento continuo a jugadores y jugadoras, generando las mejores condiciones para maximizar su disponibilidad y rendimiento deportivo.

En la nueva Vicepresidencia tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, así como será el responsable de la unidad de negocio de Selecciones Nacionales.

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Nieto Junco, continuará con su cargo como Secretario General Adjunto de la Federación FMF, a fin de atender las relaciones con Concacaf y FIFA, dará continuidad al desarrollo de las relaciones institucionales de la FMF en materia de Selecciones Nacionales con FIFA, Concacaf, Soccer United Marketing (SUM), otras confederaciones y federaciones.

El directivo cuenta con 15 años de trayectoria en la FMF. Se incorporó en 2011 como ejecutivo

de Operación Comercial y posteriormente fue gerente de esa área. Más adelante, ocupó las

direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales.

Nieto Junco reportará directamente al Comisionado Mikel Arriola y al Presidente Ejecutivo de la

FMF, Ivar Sisniega.