FMF celebra la cancelación del polémico plan financiero de la FIFA
La Federación Mexicana de Fútbol reaccionó a la cancelación del plan de la FIFA para vender acciones de la Copa Mundial. El organismo nacional, pese a que en un inicio deseaba analizar la propuesta, ahora celebró que la polémica haya llegado a su fin.
"El día de hoy la FIFA ha informado a las federaciones que retiró el proyecto financiero, por lo que para la FMF es un tema concluido. Celebramos que se haya priorizado la unidad de todas las confederaciones y federaciones en beneficio del fútbol".
Te puede interesar: La FIFA retira el plan de inversión privada tras la reacción mundial negativa
Lo anterior lo expresó la misma FMF a través de un comunicado, publicado este viernes 31 de julio.
Esto ocurrió después de que Gianni Infantino emitiera una carta informando que, tras el rechazo de diversas confederaciones alrededor del mundo, frenaba su proyecto de reformas al FIFA Forward. La propuesta contemplaba la venta de entre el 20 y el 30 por ciento de los derechos de la Copa Mundial al capital privado, con el objetivo de destinar esas ganancias al financiamiento deportivo de las 211 naciones miembro.
No obstante, la UEFA, la Concacaf y la AFC externaron su rotundo rechazo y preocupación por convertir al torneo en un "producto de inversión", advirtiendo, además, sobre el riesgo de utilizar dicho financiamiento como medida de coacción contra las federaciones más pequeñas. Incluso, la confederación europea amenazó con un boicot en el que ninguna de sus 55 selecciones participaría en los próximos torneos organizados por la FIFA.
La FMF había dicho que iba a analizar la propuesta
Pese a la postura mostrada el día de hoy, la FMF había señalado tan solo un día antes su apertura a revisar la iniciativa. El organismo mexicano explicó en un inicio que "agotaría dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del fútbol mexicano".
Originalmente, la FIFA estableció el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones definieran su postura. Y si bien el proyecto ha quedado oficialmente descartado, el órgano rector confirmó que abrirá espacios de diálogo con las partes interesadas para buscar proyectos de desarrollo global.
"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", mencionó Infantino.