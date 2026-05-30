Entre el legado de Mohamed y el posible adiós de Gignac: así se vive la final entre Toluca y Tigres
La final de la Copa Campeones de la Concacaf 2026 entre Tigres y Toluca comenzó antes del silbatazo inicial, a las afueras del Nemesio Diez.
Entre camisetas rojas y auriazules, aficionados discuten sobre entrenadores, leyendas y despedidas. Sobre lo que ya pasó y lo que podría pasar esta noche.
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Entre los seguidores de Toluca, la conversación gira alrededor de un nombre: Antonio Mohamed.
Llegó hace poco más de un año para devolver al club a la pelea por los títulos. Rompió una sequía de 15 años sin alzar el título de la Liga MX y ahora tiene al equipo a un partido de conquistar una Concachampions, torneo que no ganan desde 2003.
“El ‘Turco’ un gran técnico y hoy nos va a dar la Concacaf”, dice Alexis, de 24 años, mientras camina rumbo al Nemesio Diez.
La mayoría coincide con el análisis del joven hincha.
“Definitivamente debe quedarse sí o sí. Nos dio el bicampeonato y hoy nos dará la Conca”, agrega, cuando es cuestionado de si Mohamed debería alargar su estancia más allá de su contrato, que tendría una cláusula para finalizar de forma anticipada este verano.
Pero no todos lo ven igual. Mónica, de 32 años, cree que Mohamed ya cumplió gran parte de su misión, luego de darle a los Diablos Rojos su primer bicampeonato en los torneos cortos.
“Mohamed significa triunfos. Es lo mejor que le ha pasado al Toluca en años. Aunque ya cumplió una etapa, al Rojo le toca salir adelante sin él, pero estaría genial si se quedara”.
El debate también alcanza una decisión que todavía genera discusión entre la afición: haber priorizado la Concacaf sobre la posibilidad de buscar otro título de liga.
“Debimos ir por el tricampeonato, pero bueno, hoy tenemos que ir por el campeonato de la Concacaf”, admite Alexis.
Otros consideran que la apuesta fue correcta.
“Estuvo bien priorizar la Conca, nos da el boleto al Mundial de Clubes”, afirma Tali, también de 24 años.
Christian, de 32, comparte una visión parecida.
“Había equipo para ganar los dos torneos, pero lo decidieron así, ellos son los que saben. Nos falta un trofeo internacional”.
La ausencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo, concentrados con la Selección Mexicana de cara al Mundial, tampoco parece alterar demasiado la confianza.
“Se va a extrañar, pero el equipo también sabe jugar sin él”, dice Tali sobre Vega.
“Son piezas clave, pero hay piezas que tienen calidad”, añade Christian.
Del otro lado del estadio, la conversación es distinta.
Ahí el tema no es el futuro de un entrenador, sino el final de la era de André-Pierre Gignac, el goleador histórico del club
El francés llegó a Tigres en 2015 y ayudó a transformar la historia del club. Desde entonces ganó cinco títulos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, tres Campeón de Campeones y dos Campeones Cup.
Por eso muchos aficionados observan esta final como algo más que otro partido: La ven como una posible despedida.
“Gignac es lo máximo que ha llegado al equipo en toda su historia. No hay otro mejor”, asegura Gabriel, aficionado llegado desde Monterrey.
Para él, el francés todavía tiene un papel dentro del club.
“Se debería retirar hoy si sale campeón. Ya dio todo lo que tenía que dar. Debe quedarse como directivo”.
La idea se repite una y otra vez entre los seguidores auriazules.
Mario, de 25 años, recuerda que hace algunos meses pensó que el adiós ya había llegado.
“Cuando le dieron su despedida pensé que era su último partido y ahora está respondiendo. Se debería retirar en Tigres si somos campeones”.
Erika también cree que el cierre ideal está cerca.
“Fue una carrera estupenda, ejemplo de entrega, pasión y amor a un club. Ojalá sea hoy con un campeonato porque las piernas pesan”.
Hay algo en lo que prácticamente todos coinciden: No imaginan a Gignac vistiendo otra camiseta en México.
“No lo veo con otra playera. Si ya no es Tigres, se debe retirar del futbol”, dice Mario.
Gabriel lo resume de otra forma.
“No sería una traición si se fuera porque cualquiera cambiaría de empresa por una mejor oferta. Pero no se debería ir. Ya tiene todo aquí”.
La final representa cosas distintas para cada afición: Toluca busca volver a la cima internacional después de 23 años y seguir ampliando el legado de Mohamed.
Mientras que Tigres busca otro título continental, pero también la posibilidad de darle un último campeonato al jugador que cambió para siempre la historia del club.