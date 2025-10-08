Trece canteras aportan al Tri Sub-20 ¿En qué equipos fueron formados los jugadores?
México viaja a Chile con una generación que refleja el trabajo silencioso de las canteras del futbol nacional. El equipo dirigido por Eduardo Arce reúne a jugadores formados en proyectos consolidados como los de Chivas, Rayados, Cruz Azul, Pachuca y Toluca, además de dos talentos surgidos de academias de la MLS. Cada nombre representa años de formación y un sistema de detección que comienza a rendir frutos en la categoría Sub-20.
El mapa de las canteras
El proceso formativo del Tri Sub-20 da cuenta del dominio de las academias más estructuradas del país. Chivas es el equipo que más aporta, con cuatro (uno en cada línea del campo). Contra Chile destacó la labor de Hugo Camberos y los dos goles que ampliaron el marcador. Poco atrás están Rayados y Cruz Azul, cada uno con tres. Pachuca y Toluca tienen dos cada uno. Detrás de ellos, seis equipos de la Liga MX aportan un representante: Tigres, Santos, Puebla, Querétaro, Tijuana y Pumas, cada uno con un representante.
También hay jugadores que fueron formados en la Liga de Expansión, como es el caso de Karol Velázquez, que comenzó su carrera en Mineros de Zacatecas y hoy forma parte del Cruz Azul.
También hay jugadores formados más allá de la frontera norte. Emmanuel Ochoa fue formado en el San José Earthquakes y Obed Vargas, en el Seattle Sounders. Ambos, formados en Estados Unidos, confirman la expansión del talento mexicano más allá de la Liga MX.
El reto del Tri Sub-20
La convocatoria no sólo reúne a futbolistas con minutos en Primera División, sino también a una generación que combina raíces sólidas con proyección internacional. En Chile, México pone a prueba el verdadero peso de sus canteras frente a las potencias juveniles del mundo.
Los 21 convocados con su cantera de origen y su equipo actual:
Porteros
- Emmanuel Ochoa — Cantera: San Jose Earthquakes | Actual: Cruz Azul
- Juan Sebastián Liceaga — Cantera: Chivas | Actual: Chivas
- Pablo Lara — Cantera: Pumas | Actual: Pumas
Defensas
- César Rodrigo Bustos — Cantera: Monterrey | Actual: Monterrey
- Diego Ochoa — Cantera: Chivas | Actual: FC Juárez
- Everardo López — Cantera: Toluca | Actual: Toluca
- José Rodrigo Pachuca — Cantera: Puebla | Actual: Puebla
- Karol Velázquez — Cantera: Mineros de Zacatecas | Actual: Cruz Azul
Mediocampistas
- Amaury Morales — Cantera: Cruz Azul | Actual: Cruz Azul
- César Garza — Cantera: Monterrey | Actual: Dundee FC (Escocia)
- Diego Sánchez — Cantera: Tigres UANL | Actual: Tigres UANL
- Elías Montiel — Cantera: Pachuca | Actual: Pachuca
- Iker Fimbres — Cantera: Monterrey | Actual: Monterrey
- Jonathan Padilla — Cantera: Chivas | Actual: Chivas
- Obed Vargas — Cantera: Seattle Sounders | Actual: Seattle Sounders
Delanteros
- Alexéi Domínguez — Cantera: Pachuca | Actual: Pachuca
- Gilberto Mora — Cantera: Xolos Tijuana | Actual: Tijuana
- Hugo Camberos — Cantera: Chivas | Actual: Chivas
- Mateo Levy — Cantera: Cruz Azul | Actual: Cruz Azul
- Oswaldo Virgen — Cantera: Toluca | Actual: Toluca
- Tahiel Jiménez — Cantera: Querétaro / Santos Laguna | Actual: Santos Laguna