Erik Lira quiere quitarle presión a Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Erik Lira tiene claro cómo quiere ayudar a Gilberto Mora en la Selección Mexicana: asumir parte del trabajo defensivo para que el joven mediocampista tenga libertad de intentar algo distinto con la pelota. En Kingston, en la víspera del partido de ida ante Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el jugador de Cruz Azul contó cómo se lo ha hecho saber a su compañero.

“Al tener a jugadores como Gil me encanta y me motiva porque sabes que al darle la pelota te va a hacer algo diferente. Yo le digo que se divierta, que yo atrás voy a correr”, explicó Lira.

El mediocampista quiere que Mora se sienta libre para tomar decisiones con el balón, con la tranquilidad de que tendrá respaldo detrás. Lira extendió esa idea al resto del plantel y señaló que las amistades que ha hecho en la Selección también se han reflejado dentro de la cancha.

Erik Lira asume la exigencia de jugar con la Selección Mexicana

Lira habló de la presión que implica vestir la camiseta del Tri, incluida la atención mediática. Considera que esa exigencia lo obliga a dar el máximo y a mantener la concentración, porque una distracción puede traducirse en errores o derrotas.

También dijo que se siente bien con Rafael Márquez y su cuerpo técnico, y que ve esta etapa como una oportunidad para crecer como futbolista y como persona. Para seguir ganándose un lugar en la Selección, su punto de partida está en Cruz Azul: rendir con su club y aprovechar cada partido y cada concentración para levantar la mano.

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México quiere llegar con ventaja a Monterrey

El ambiente que espera en Kingston es parte del reto que más disfruta Lira. Sabe que Jamaica es un rival complicado en casa y plantea la eliminatoria como “cuatro bloques de 45”, con la prioridad de mantener el cero atrás y salir a buscar el triunfo desde la ida.

El mediocampista explicó que el grupo se mentalizó en ganar desde que se reunió en la Riviera Maya. Confía en que el trabajo de la semana le permita al Tri sacar un buen resultado en Kingston y llegar con ventaja al encuentro de vuelta.

México abrirá la serie este sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas del centro de México. La eliminatoria se definirá el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey.

El fichaje con Mónaco que no se concretó

Lira también habló de su frustrado fichaje con el Mónaco. Reconoció que fue un golpe duro, aunque aseguró que mantiene la ilusión de dar ese paso en su carrera.

“No me relajo ni voy a renunciar a ese sueño”, afirmó el mediocampista. Por ahora, dijo, su atención está puesta en Jamaica y en lo que pueda aportar a México en el primer partido de la serie.