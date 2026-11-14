Selección Mexicana: Rafa Márquez explica por qué no llamó a Henry Martín

En Kingston, Jamaica, Rafael Márquez explicó por qué Henry Martín quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional de México para los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El director técnico consideró que ya cuenta con suficientes opciones en el centro del ataque y dejó abierta la posibilidad de llamar más adelante al delantero del América.

Durante la conferencia de prensa previa al partido de ida, Márquez señaló que dispone de tres centros delanteros y que la cifra sube a cuatro si se incluye a Armando León. Con esas alternativas, el entrenador consideró que para esta serie no era necesario incorporar a Henry Martín.

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"Sigue abierta la puerta", dijo Márquez al referirse a la posibilidad de convocar al atacante americanista en el futuro.

¿Qué evalúa Rafael Márquez en un centro delantero?

Márquez explicó que la cantidad de goles es solo uno de los criterios que toma en cuenta. También analiza cómo se producen esas anotaciones, qué tan bien se asocia el delantero con sus compañeros y cuántas veces pierde el balón cuando interviene para dar continuidad a una jugada.

"No es nada más el tema del gol", señaló el seleccionador. Su evaluación también incluye lo que el centro delantero puede aportar para generar ocasiones dentro de la idea de juego del equipo.

Rafa Márquez ratifica al Tala Rangel como portero titular del Tri

Rafael Márquez también respaldó a Raúl “Tala” Rangel y ratificó que sigue siendo el portero titular de la Selección Nacional de México. El técnico destacó la mejoría del guardameta y explicó que un mal partido no cambia la confianza que tiene en él.

“Cualquiera se puede equivocar o cualquiera puede tener un día malo”, dijo Márquez. El entrenador también se refirió al trabajo de apoyo a los jóvenes y destacó el potencial de Rangel y el nivel que ha recuperado.

“Tenemos mucha confianza en Tala, sabemos el potencial que tiene”, afirmó el seleccionador. Sobre su lugar en el equipo, fue claro: “Sigue siendo el portero titular de esta selección”.

¿Por qué Alexis Vega le cedió el 10 a Gil Mora?

Rafael Márquez contó que habló directamente con Alexis Vega y que ambos aclararon lo ocurrido. Según el técnico, el delantero reconoció que su reacción fue producto de un momento de calentura.

“Frontalmente me dijo que fue un lapsus de calentura en ese momento”, relató Márquez. El seleccionador destacó que conoce lo que Vega puede aportar en la cancha y el papel que cumple en el ambiente del grupo. También explicó que, durante la conversación sobre el dorsal 10, del propio Alexis salió la propuesta de cedérselo a Gilberto Mora.

¿Qué tomará en cuenta Márquez para las próximas convocatorias?

El técnico señaló que hay competencia por un lugar en el Tri y que varios futbolistas tienen menos minutos de los que le gustaría. Para las próximas convocatorias, dijo que valorará el nivel de cada jugador, lo que pueda aportar al equipo y cómo encaje en su estilo de juego.

“Quien esté en una situación de nivel que nos pueda favorecer va a venir”, señaló Márquez.

Rafa Márquez destaca el momento de Julián Quiñones y confirma que contará con él ante Jamaica

Rafael Márquez confirmó que contará con Julián Quiñones para el partido de ida ante Jamaica. El técnico destacó el nivel que atraviesa el atacante y espera que mantenga su buena racha con la Selección Mexicana, tanto por lo que puede resolver en lo individual como por su aporte al juego colectivo.

“Es un jugador muy comprometido”, dijo Márquez. Al referirse a los comentarios sobre su naturalización, el seleccionador señaló que Quiñones “se siente un mexicano más” y destacó que el gusto del delantero por vestir la camiseta del Tri se refleja en su trabajo diario.

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre un posible llamado de Juan Brunetta?

Ante el rumor de una eventual convocatoria de Juan Brunetta, Márquez reconoció la calidad del futbolista de Tigres y descartó que pueda incorporarse al Tri en este momento.

“Es un jugador importante, es extranjero y no es elegible”, explicó.

El entrenador agregó que cualquier futbolista mexicano que pueda ayudar al equipo a crecer y elevar su nivel tendrá las puertas abiertas.

Márquez decidirá el día del partido quién será su centro delantero

Aunque confirmó que contará con Quiñones, Márquez dejó pendiente la elección del centro delantero. En los entrenamientos probó a Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González, Julián Quiñones y Armando León. Recordó que Quiñones también puede jugar por un costado y señaló que vio a Giménez mejor anímicamente y trabajando bien.

El técnico también valoró el desempeño de la “Hormiga” y las ganas de León de ganarse un puesto. Dijo que la competencia entre los cuatro lo dejó satisfecho con lo visto en las prácticas. “Mañana decidiremos quién será nuestro nueve”, adelantó.

¿Qué quiere ver Márquez del Tri en Kingston?

Márquez reconoció que al equipo todavía le falta tiempo de trabajo para alcanzar el nivel que busca. También mencionó la posibilidad de lluvia y el estado de la cancha entre las circunstancias que pueden influir en el partido.

Para la ida, quiere ver a un México competitivo, capaz de dominar y controlar los tiempos del encuentro. Puso especial énfasis en la reacción tras perder el balón, pues considera que Jamaica se hace fuerte en las transiciones. El seleccionador aseguró que ve a un grupo unido y consciente de lo que se juega en Kingston.

México llega a Kingston para abrir la eliminatoria

La Selección Mexicana llegó a Kingston después de realizar su preparación en Mayakoba, en la Riviera Maya. El equipo abrió la concentración con una práctica de 14 futbolistas y el resto de los convocados se fue incorporando durante el lunes.

México disputará la ida el sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas del centro de México. El pase a semifinales se definirá el martes 17 de noviembre, cuando el Tricolor reciba a Jamaica a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey, en Nuevo León.