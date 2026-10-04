“Errores muy groseros”: Rafa Márquez explica el 3-0 ante Estados Unidos





Rafael Márquez puso el foco en las equivocaciones que marcaron la derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos. Después de dos empates frente a Colombia y Perú, el entrenador sufrió su primer descalabro al frente del Tri y dejó una valoración contundente: su equipo prácticamente regaló los tres goles del rival.



“Han sido sí errores muy groseros que, bueno, al final le regalas casi casi estos tres goles al equipo rival”, señaló en la conferencia de prensa posterior a su tercer partido como seleccionador mexicano.



Márquez consideró que México había competido bien antes de recibir el primer tanto, pero reconoció que, además de los errores, sigue pendiente una mayor claridad ofensiva. Su balance dejó dos tareas para los próximos días: corregir las fallas y generar mejores oportunidades de gol.



Rafa Márquez señala los errores de México ante Estados Unidos



Para el técnico, el desarrollo del encuentro antes del primer gol ofreció aspectos que vale la pena recuperar. Destacó la presencia de México en territorio rival, la posesión y algunas aproximaciones, aunque admitió que ese control necesita traducirse en más peligro.



“Sí nos falta un poco de más claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas”, reconoció.



El punto de quiebre de su análisis estuvo en las equivocaciones que facilitaron los tantos estadounidenses. Márquez insistió en que pueden trabajarse y corregirse.



“Son errores que son corregibles, obviamente”, expresó.



El entrenador explicó que su confianza parte de lo que observó antes de que México quedara abajo en el marcador. Su objetivo es sostener ese funcionamiento durante más tiempo y evitar que las fallas vuelvan a condicionar el resultado.



“Esto es un proceso y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28”, afirmó.



Dos goles en tres partidos: la tarea ofensiva del Tri



La conferencia también abordó la producción ofensiva de México. Tras tres encuentros bajo la dirección de Márquez, el equipo suma dos goles, ambos en los empates ante Colombia y Perú.



Cuestionado sobre la falta de anotaciones de los jugadores del frente, el seleccionador reconoció que es una dificultad detectada desde el inicio de su gestión.



“Ya lo hemos dicho desde el primer partido, quizás no estamos generando eso, nos está costando un poco trabajo”, respondió.



Márquez planteó que el trabajo debe concentrarse en construir más ocasiones y ofrecer mejores condiciones al delantero para finalizar las jugadas. El tiempo disponible entre partidos es reducido, pero el técnico considera necesario insistir en ese aspecto.



“Tenemos que seguir insistiendo, trabajando, con el poco tiempo que tenemos, para darle más claridad”, explicó.



Santiago Giménez necesita minutos y ritmo de juego



Sobre Santiago Giménez, Márquez señaló que necesita mayor continuidad para alcanzar una mejor forma. Explicó que darle minutos con la selección también respondía a la intención de ayudarlo a recuperar ritmo.



“Sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma”, declaró.



El entrenador mencionó que el atacante venía arrastrando una molestia y reiteró su confianza en él. Su expectativa es que tenga más oportunidades de jugar y pueda mejorar su ritmo competitivo.



“Confiamos en él”, sostuvo.



La respuesta de Márquez después de su primera derrota



Además de los ajustes futbolísticos, el seleccionador habló de la necesidad de ayudar a los jugadores a recuperarse del golpe. Para Márquez, el trabajo del cuerpo técnico también pasa por acompañar al grupo después de una actuación adversa.



“Es duro, sí duele perder”, admitió.



Su respuesta fue insistir en la autocrítica y en una recuperación rápida, con otro compromiso a pocos días de distancia. El entrenador pidió revisar tanto lo que funcionó como lo que salió mal.



“En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto”, finalizó.

