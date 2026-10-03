Rafa Márquez: "Todos sabemos lo que representa enfrentar a Estados Unidos"

Rafael Márquez, Director Técnico de la Selección Mexicana, ofreció conferencia de prensa previo al Clásico de Concacaf contra Estados Unidos en Arizona.

El estratega nacional dijo que Gilberto Morado está listo para jugar: "Se le realizaron unos estudios de rutina por algunas molestias, pero es elegible para el partido".

Márquez también habló de lo que significa el México vs Estados Unidos. "Todos sabemos lo que representa enfrentar a Estados Unidos. Va a ser un partido muy competitivo. Seguramente nos servirá para lo que estamos buscando".

En ese mismo sentido, dijo que no hace falta recalcarles a los jóvenes mexicanos lo que representa el Clásico de Concacaf.

"No hace falta recordárselos. Lo tienen muy presente, y saben muy bien contra quién nos enfrentamos. El objetivo es que la gente se sienta identificada con el equipo".

Rafa dijo que no tienen ansias porque llegue el primer triunfo. "Me está sirviendo tener esta Fecha FIFA larga para trabajar con los jugadores, pero lo dije desde un inicio: esto es un proceso".

También, Rafael Márquez elogió el trabajo de Andrés Lillini. "Ya viene trabajando conmigo desde hace dos años; queremos seguirle los pasos a los chicos que tienen un poco más de proyección, estamos tratando de armar un grupo de jugadores con esa proyección para irlos viendo, cuidando y trabajando.

"Andrés está involucrado porque es parte importante del proyecto que yo quiero. Andrés es parte del grupo de trabajo".

Sobre las palabras de elogio que tuvo Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, Rafa comentó que "la admiración es mutua. Conozco a Pochettino desde hace tiempo, creo que jugamos en contra cuando él estaba en el Espanyol. Lo visité cuando estaba en el Tottenham. Es un gran entrenador, por eso ha tenido la oportunidad en equipos muy importantes".

Rafa recordó que en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2028, México venció 2-1 a Estados Unidos en Columbus con un gol suyo a los 88 minutos.

"Los jóvenes ya vienen con el chip nuevo y yo creo que algunos de ellos ya vieron ese gol con el que pudimos cambiar un poco la historia de Columbus. Yo intento que demos lo mejor, no solo porque enfrentamos a Estados Unidos, sino contra quien sea".



Por último, habló sobre la gran diferencia que existe entre la MLS y la Liga MX en cuanto al número de jugadores que exportan a Europa.

"Son diferentes circunstancias, las Ligas se manejan de forma diferente, y por eso no se tiene la misma fluidez de que los jugadores vayan a Europa; espero que algun dia eso pueda cambiar".