"Es una gran ventaja": Alex Diego confía en la localía del Tricolor para el Premundial Sub-20
Estar en casa, el apoyo de la afición y el factor de la altura fueron las tres ventajas que Alex Diego, entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, buscará aprovechar en la búsqueda del sueño olímpico.
Este viernes 24 de julio, el Tricolor comenzará su aventura en el Premundial de la Concacaf Sub-20, el cual se celebrará en Puebla y la Ciudad de México. Previo a su debut, el estratega nacional ofreció unas declaraciones ante los medios en las que abordó la importancia de ser anfitriones de este certamen, el cual otorgará boletos tanto para el Mundial de la categoría en 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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“Es una gran ventaja jugar en casa con nuestra gente, con nuestra altura; por supuesto que será algo que tendremos que aprovechar”, declaró.
Llegarán con una preparación europea
Asimismo, el entrenador destacó la labor que el grupo ha realizado a lo largo del proceso, resaltando la preparación llevada a cabo en el Viejo Continente:
“Llevamos preparándonos, no solo estas semanas, llevamos preparándonos un año completo donde tuvimos una gran gira en Europa. Y bueno, ahorita ya empieza realmente para lo que nos preparamos: buscar los objetivos que nos planteamos desde un inicio”.
"Jugar en casa te da ese punch"
Por su parte, el guardameta del equipo, Sebastián Liceaga, se dijo emocionado por entrar en actividad. Además, el canterano de Chivas manifestó que jugar de locales le da un toque especial al torneo que motiva a este selectivo juvenil.
“Jugar en casa te da ese punch, esa motivación. Juegas con tu gente, en tu país, está muy padre”, dijo. “Que venga la gente para que nos anime, para que vea cómo está el nivel aquí en México y vayamos por ese campeonato”, añadió al invitar a la afición.
Calendario del Tricolor en el Premundial Sub-20
El conjunto mexicano arrancará su participación en el Grupo A y disputará sus encuentros de la primera fase en la Angelópolis:
- México vs. Antigua y Barbuda | Viernes 24 de julio | 17:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
- Costa Rica vs. México | Lunes 27 de julio | 20:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
- México vs. Guatemala | Jueves 30 de julio | 19:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
De finalizar la ronda como uno de los dos primeros de su sector o como uno de los mejores terceros lugares, el equipo se quedará en Puebla para jugar los cuartos de final. Posteriormente, de seguir avanzando, deberá trasladarse a la capital del país para disputar las semifinales y una eventual gran final en el Estadio Azteca el 9 de agosto.