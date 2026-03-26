España jugará en Puebla, ante Perú, su último amistoso previo al Mundial 2026

😍 M É X I C O.



¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio

🆚 @SeleccionPeru

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