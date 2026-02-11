¿Está la selección de Estados Unidos lista para el Mundial de 2026?
Mauricio Pochettino ha hecho muchas cosas en su carrera, pero nunca esto.
El técnico argentino y su cuerpo técnico deben preparar a la selección de Estados Unidos para una Copa del Mundo. De por sí es una tarea enorme, pero la presión aumenta considerablemente por las expectativas que siempre acompañan a los equipos anfitriones del torneo de 2026.
Este es el Mundial que se supone debe catapultar al deporte al estatus de fenómeno masivo en Estados Unidos; el que aficionados y ejecutivos del negocio esperan que conquiste al fan casual y lo convenza de cambiar el canal del béisbol o el futbol americano al soccer—al menos de vez en cuando. Existen múltiples ideas sobre cómo impulsar la popularidad del soccer en el país, pero todos coinciden en que una participación profunda del USMNT este verano sería el mejor impulso posible.
“Podemos entender por lo que están pasando en cuanto a la presión de 2026, porque quieres tener éxito frente a tu afición”, dijo Cobi Jones, ex seleccionado estadounidense que disputó tres Copas del Mundo, incluida la de 1994 en casa, a Sports Illustrated. “Sabes lo que significa. Sabes que si tienes un Mundial exitoso, eso permite un crecimiento exponencial del juego dentro de tu país”.
Entonces, ¿está Estados Unidos listo para el Mundial?
Un campamento más para afinar detalles
El equipo se reunirá una vez más antes de que Pochettino y su cuerpo técnico definan la lista final, con un par de amistosos programados para marzo. Después, el plantel definitivo disputará otros dos encuentros de preparación antes del partido inaugural del 12 de junio frente a Paraguay en el sur de California.
Si bien Estados Unidos no ganó ninguno de los torneos regionales que disputó en 2025, cerró el año con buen impulso y sensaciones positivas tras los amistosos de otoño. The Stars and Stripes se mantuvieron invictos en sus últimos cinco partidos y ganaron los tres finales, coronados por una goleada 5-1 sobre Uruguay, el mismo equipo que eliminó a Estados Unidos de la Copa América en el verano de 2024.
Con la sensación de que las cosas marchaban en la dirección correcta, Pochettino admitió que sufrió al no tener más tiempo de trabajo directo con el grupo durante el invierno.
“Por cómo terminamos 2025, quieres volver a jugar la siguiente semana, aprovechar la forma, la confianza y la energía del grupo y del equipo”, dijo a los reporteros la semana pasada. “Si soy muy honesto, es duro, realmente duro pasar todo este tiempo viendo futbol, evaluando jugadores, teniendo reuniones, haciendo diferentes cosas, pero sin entrenar. Esa es la situación más difícil que estamos viviendo, porque nos encanta entrenar”.
Sus contrapartes regionales, Mexico y Canada, no tuvieron que esperar. El técnico de El Tri, Javier Aguirre, y el seleccionador de Canada, Jesse Marsch, programaron amistosos en enero para reencontrarse con sus jugadores al inicio del año mundialista. Aunque esos encuentros se disputaron fuera de una Fecha FIFA—lo que significa que los clubes no estaban obligados a ceder a sus futbolistas y que las convocatorias se conformaron mayormente por jugadores de ligas locales—los entrenadores estaban ansiosos por observar a quienes aspiran a un lugar en la lista final.
Modo consistencia a medida que se acerca el Mundial
Estados Unidos optó por no realizar un campamento de entrenamiento ni programar partidos en enero, en parte porque Pochettino parece tener ya bastante definido el grupo en el que confiará durante el verano. Aunque ningún entrenador cerraría por completo la puerta con varios meses aún por delante, es poco probable que convoque caras nuevas para los encuentros de marzo ante Belgium y Portugal.
En lugar de eso, la intención del USMNT es simular la intensidad que sentirá cuando el balón ruede y las miradas del mundo estén sobre el equipo en junio. Para lograrlo, todo debe ponerse muy serio, muy rápido.
“La idea es que el Mundial comience en marzo, cuando estemos todos juntos. Es momento de demostrar, como lo hicimos en los últimos campamentos, nuestra identidad, nuestra manera de jugar y cómo queremos rendir en la Copa del Mundo”, explicó Pochettino.
El cambio de sistema a un 3-4-2-1 ayudó a impulsar a Estados Unidos a victorias sobre Australia y Paraguay, además del triunfo frente a Uruguay. El sorteo de diciembre arrojó un grupo con esos dos equipos más un ganador del repechaje europeo. Eso significa que el USMNT debería llegar con confianza.
Pero por más bien perfilado que parezca el equipo rumbo al Mundial, es imposible replicar exactamente las condiciones del torneo más intenso del planeta.
“Tenemos una idea de cuál será el mínimo indispensable, pero realmente hará falta más para conseguir resultados”, señaló el defensa central Tim Ream tras el sorteo. “Eran amistosos, aunque no fueron muy amistosos, y ahora le sumas la presión y el nivel de agresividad y experiencia de un Mundial, y todos son finales. Todos significan algo ahora. Todo se va a elevar exponencialmente”.
Los tiempos han cambiado desde el Mundial de 1994
La situación de Estados Unidos es muy distinta a la última vez que organizó este torneo. En 1994, el equipo tuvo una dieta constante de amistosos, viviendo y trabajando junto bajo contrato con la federación en lugar de jugar con clubes. Catorce de los 22 futbolistas del plantel final compartieron ese entorno.
“Básicamente éramos el equivalente a un equipo de club, pero éramos una selección nacional”, recordó Jones. “Nunca volverás a ver algo así. El juego ha evolucionado demasiado, y jamás tendrás la oportunidad de mantener juntos a un grupo de jugadores de entre 18 y 24 años durante año y medio”.
Los estadounidenses aprovecharon esa experiencia para cumplir con las expectativas, superando la fase de grupos y evitando convertirse en el primer anfitrión eliminado en esa instancia. Cayeron ante Brazil en el primer partido de eliminación directa, pero esa participación encendió la mecha del boom del deporte en el país con el lanzamiento de la MLS.
Esta vez, con un torneo ampliado, el estándar será más alto que simplemente alcanzar la ronda de eliminación y quedar fuera. Nadie imagina al capitán Christian Pulisic o a Tyler Adams levantando el trofeo el 19 de julio, pero muchos aficionados aspiran al menos a unos cuartos de final. Eso igualaría lo hecho en 2002, la mejor actuación del USMNT en la era moderna. El mejor resultado histórico fue el tercer lugar en la Copa del Mundo inaugural, hace casi un siglo.
Convencer a los escépticos
Si bien Pochettino pudo haber sentido la presión tras no conquistar la Nations League ni la Gold Cup en 2025, el sólido cierre de año le ha ganado numerosos creyentes.
“Recuerden que era entrenador de clubes, no de selección”, dijo Jones, quien disputó cuatro partidos en la carrera hacia los cuartos de final en 2002. “A medida que empieza a entender el juego en Estados Unidos, está desarrollando este proceso, aprendiendo todo esto, y está comenzando a funcionar.
“Se trata de deseo, de pasión. Necesitas eso en cualquier equipo que vaya a tener éxito en una Copa del Mundo. Tienes que mostrar esa pasión durante el torneo, quererlo más que cualquier otra cosa. Creo que Pochettino ha encontrado la mezcla correcta de jugadores para motivar a todos en este momento”.
Pochettino nunca ha estado en esta posición, pero tiene un plan para que Estados Unidos llegue lo más preparado posible al Mundial. Si acierta, no faltarán países que hagan fila para pedirle que lo repita.