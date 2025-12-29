El sufrimiento que la Selección Mexicana causará a los equipos de la Liga MX en el Clausura 2026
El 2026 está a horas de nacer y con él, el camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial inicia con su preparación desde el primer mes del nuevo año. El plan de trabajo de Javier Aguirre contempla de inicio los juegos amistosos que el Tri sostendrá a finales de enero ante Panamá (22) y Bolivia (26); posteriormente en febrero se medirá ante Islandia (25). Estos tres partidos se disputarán exclusivamente con jugadores de la Liga MX.
Cabe señalar que para estos duelos, se contempló un espacio en el calendario de la Liga MX para tratar de afectar lo menos posible a los equipos. Sin embargo, también dentro del plan de trabajo de la Selección Mexicana, se tiene pactado que la Liguilla del Clausura 2026 se juegue sin seleccionados, mismos que estarán en una concentración larga de cara a la Copa del Mundo.
Con este panorama enfrente, la realidad de los equipos de la Liga MX se ve sumamente afectada, especialmente para los equipos que más jugadores aportan al Tricolor, o como el caso específico del Toluca, actual Bicampeón de la Liga MX. El propio técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, manifestó después de conseguir el título del Apertura 2025, que no compartía esa situación, pues su equipo no contaría con su médula espinal (Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo).
“A nosotros nos toca el corazón del equipo, nos tocan a Jesús (Gallardo), Marce (Ruiz) y Alexis (Vega); tenemos una base sólida, pero ellos tres son fundamentales… la verdad es que el equipo va a estar disminuido, sabíamos que iba a pasar eso, no lo comparto para nada, pero si en Selección decidieron hacer eso habrá que aceptarlo”, mencionó Mohamed a ESPN.
Equipos de la Liga MX que tendrán jugadores en Selección Mexicana
Pero no sólo Toluca se verá afectado. Tomando en cuenta las dos últimas convocatorias de Javier Aguirre para los juegos en octubre ante Colombia y Ecuador, y los de noviembre ante Paraguay y Uruguay, se vislumbra una base de jugadores de la Liga MX que son constantes y que sus llamados mermarán a sus equipos durante los próximos meses de cara a la Copa del Mundo.
América es quizá el que más llamados tenga, pensando en los jugadores que Javier Aguirre ha utilizado, con seis elementos, donde destacan Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez y Erick Sánchez, los más constantes. Ramín Juárez y Alexis Gutiérrez han sido llamados con menos frecuencia, pero también entran dentro de esa decisión de Aguirre.
Cruz Azul también es un potencial proveedor de jugadores para la Selección Mexicana, siendo los mediocampistas Erik Lira y Charly Rodríguez los más constantes, seguidos del lateral Jorge Sánchez. El caso de Jesús Orozco Chiquete queda en suspenso debido a la fuerte lesión del tobillo derecho que sufrió en las Semifinales del Apertura 2025, aunque podría no estar listo para la Copa del Mundo.
Chivas es otro de los equipos que ha aportado elementos a la lista de Javier Aguirre, especialmente con Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería y Roberto ‘Piojo’ Alvarado. A ellos podrían sumarse Luis Romo, quien recién volvió a ser considerado por ‘El Vasco’ y el caso de Armando ‘La Hormiga’ González, quien recibió su primer llamado luego de terminar como uno de los goleadores del torneo.
El camino aún tiene un trecho importante para recorrer, no obstante los equipos de la Liga MX ya tienen presente que será un Clausura 2026 difícil debido al compromiso de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, algo que deberán solventar de forma práctica en los próximos meses.
Jugadores de la Liga MX que Javier Aguirre llama constantemente
Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)
Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Orozco Chiquete* (Cruz Azul), Kevin Álvarez (América), Ramón Juárez (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul)
Mediocampistas: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Diego Lainez (Tigres), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Alexis Gutiérrez (América), Luis Romo (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Monterrey), Armando 'Hormiga' González (Chivas), Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas), y Jorge Ruvalcaba (Pumas).
Equipos de la Liga MX y sus jugadores seleccionados
América
- Luis Ángel Malagón
- Israel Reyes
- Kevin Álvarez
- Erick Sánchez
- Ramón Juárez
- Alexis Gutiérrez
Cruz Azul
- Erik Lira
- Carlos Rodríguez
- Jorge Sánchez
- Jesús Orozco Chiquete*
Chivas
- Raúl Rangel
- Luis Romo
- Armando 'Hormiga' González
- Roberto 'Piojo' Alvarado
Toluca
- Alexis Vega
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz
Monterrey
- Germán Berterame
- Fidel Ambriz
Tigres
- Diego Lainez
Tijuana
- Gilberto Mora
Pumas
- Jorge Ruvalcaba
*Jesús Orozco Chiquete se encuentra lesionado