¿Habrá estacionamiento? Estadio Azteca/Banorte informa plan de movilidad para el México vs. Portugal
La logística de movilidad en las inmediaciones del Estadio Azteca/Banorte de cara al Mundial 2026 iniciará a partir del próximo sábado 28 de marzo con el juego amistoso entre México y Portugal. El juego entre el Tri y los lusos servirá de entrenamiento para los juegos de la Copa del Mundo, en lo que se refiere a la llegada de aficionados, así como los detalles de transporte y estacionamiento.
La Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado, que a continuación se detalla, donde se informa que para el juego a realizarse el sábado a las 19:00 horas, no se contará con estacionamiento para público general en las inmediaciones del Estadio.
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Junto a las autoridades del Gobierno de la CDMX, se informa que el acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que se pide a los aficionados anticipar su llegada al inmueble, además de utilizar las alternativas de transporte.
Además, otro punto a resaltar, es el operativo de seguridad denominado “Última milla”, el cual se implementará en la periferia del Estadio Azteca/Banorte, por lo que sólo tendrán acceso los habitantes de la zona y los aficionados que cuenten con boleto para el juego.
Restricciones importantes:
- No habrá acceso a estacionamiento al público general dentro del polígono.
- Se implementarán cierres viales desde las 6:00 am. Cierre parcial (acceso solo proveedores y tránsito local)
- El acceso peatonal será exclusivo para personas con boleto.
Cierres viales
El área de implementación de “Última milla” se muestra en el mapa. El polígono azul corresponde a los cierres viales, con acceso exclusivo para vehículos autorizados:
- Personal o asistentes acreditados por el Estadio Banorte
- Residentes con tarjetón de la Alcaldía Coyoacán
- Servicios de salud autorizados (ej. Hospital Shriners)
- Vehículos de emergencia y oficiales
La zona será controlada por personal autorizado de tránsito el sábado 28 de marzo a las 6:00 am. cierre parcial (acceso solo a proveedores y tránsito local) y 13:00 horas cierre total.
Alternativas de transporte
1. Servicio Park & Ride
Se habilitarán estacionamientos remotos donde podrás trasladarte al estadio en transporte oficial.
Ubicaciones disponibles:
1. Auditorio Nacional
2. Plaza Carso
3. Six Flags
4. Centro Comercial Santa Fe
5. Parque Ecológico Xochimilco
Características:
- Servicio redondo (ida y vuelta), con cupo limitado a pasajeros sentados.
- Inicio: 4 horas antes del partido
- Traslado directo hacia la zona del estadio
2. Servicio Ride
Rutas especiales con puntos de salida estratégicos de la ciudad hacia el estadio.
- Bellas Artes
- Estadio Olímpico Universitario
- Chapultepec
- Polanco
- Reforma
- Hidalgo
- Izazaga
Características:
- El autobús operará a su máxima capacidad, con pasajeros sentados y de pie.
- Salidas continuas (aproximadamente cada 15 minutos)
- Inicio: 4 horas antes del partido
Conexión con Metro, Metrobús y Trolebús
Ambos servicios son operados por RTP y STE llegarán al límite de la última milla en dos zonas, a partir de ahí el acceso al estadio será peatonal:
- Avenida Santa Úrsula
- CETRAM Huipulco
Los ingresos se distribuyen de la siguiente manera:
- Desde Santa Úrsula o Av. del Imán: puertas 3 y 8 (con posibilidad de habilitar accesos adicionales).
- Desde el CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan: acceso peatonal por Tlalpan.
3. Reubicación del transporte público
- Metro, Metrobús y Tren Ligero operarán horario extendido hasta la 1:00 horas
- Tren Ligero contará con servicio especial desde Tasqueña hacia el estadio
Se habilitarán rutas directas de trolebús desde:
- Perisur
- Tasqueña
- Universidad
Dado que el CETRAM Huipulco será usado para los servicios especiales de la ciudad, las rutas que normalmente lo usan serán reubicadas en Viaducto Tlalpan.
4. Taxis y apps de movilidad
Solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso en puntos perimetrales como:
- Viaducto Tlalpan
- Renato Leduc
- Paseo Acoxpa
Sólo tendrán acceso hasta la “Última milla”(*) del Estadio. No habrá acceso a la zona directa al estadio.
Recomendaciones
- Llega con anticipación para evitar contratiempos
- Prioriza el uso de transporte público.
- Sigue la señalización y las indicaciones del personal operativo y de seguridad
- Considera tiempos adicionales de traslado
Con información de la FMF