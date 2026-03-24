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¿Habrá estacionamiento? Estadio Azteca/Banorte informa plan de movilidad para el México vs. Portugal

El juego entre el Tri y los lusos se considera un ensayo de lo que serán los partidos del Mundial 2026 en cuanto a movilidad se refiere; aquí te decimos cómo podrás llegar al estadio.

Redacción SI México

El Estadio Azteca/Banorte se reinaugurará con el juego México vs. Portugal.
El Estadio Azteca/Banorte se reinaugurará con el juego México vs. Portugal. / Héctor Vivas/Getty Images

La logística de movilidad en las inmediaciones del Estadio Azteca/Banorte de cara al Mundial 2026 iniciará a partir del próximo sábado 28 de marzo con el juego amistoso entre México y Portugal. El juego entre el Tri y los lusos servirá de entrenamiento para los juegos de la Copa del Mundo, en lo que se refiere a la llegada de aficionados, así como los detalles de transporte y estacionamiento.

La Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado, que a continuación se detalla, donde se informa que para el juego a realizarse el sábado a las 19:00 horas, no se contará con estacionamiento para público general en las inmediaciones del Estadio.

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Junto a las autoridades del Gobierno de la CDMX, se informa que el acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que se pide a los aficionados anticipar su llegada al inmueble, además de utilizar las alternativas de transporte.

Además, otro punto a resaltar, es el operativo de seguridad denominado “Última milla”, el cual se implementará en la periferia del Estadio Azteca/Banorte, por lo que sólo tendrán acceso los habitantes de la zona y los aficionados que cuenten con boleto para el juego.

Restricciones importantes:

  • No habrá acceso a estacionamiento al público general dentro del polígono.
  • Se implementarán cierres viales desde las 6:00 am. Cierre parcial (acceso solo proveedores y tránsito local)
  • El acceso peatonal será exclusivo para personas con boleto. 

Cierres viales

El área de implementación de “Última milla” se muestra en el mapa. El polígono azul corresponde a los cierres viales, con acceso exclusivo para vehículos autorizados:

  • Personal o asistentes acreditados por el Estadio Banorte
  • Residentes con tarjetón de la Alcaldía Coyoacán
  • Servicios de salud autorizados (ej. Hospital Shriners)
  • Vehículos de emergencia y oficiales

La zona será controlada por personal autorizado de tránsito el sábado 28 de marzo a las 6:00 am. cierre parcial (acceso solo a proveedores y tránsito local) y 13:00 horas cierre total.

Estadio Azteca/Banorte 1
Estadio Azteca/Banorte 1 / Cortesía FMF

Alternativas de transporte 

1. Servicio Park & Ride

Se habilitarán estacionamientos remotos donde podrás trasladarte al estadio en transporte oficial.

Ubicaciones disponibles:

1. Auditorio Nacional

2. Plaza Carso

3. Six Flags

4. Centro Comercial Santa Fe

5. Parque Ecológico Xochimilco

Características:

  • Servicio redondo (ida y vuelta), con cupo limitado a pasajeros sentados.
  • Inicio: 4 horas antes del partido
  • Traslado directo hacia la zona del estadio

2. Servicio Ride

Rutas especiales con puntos de salida estratégicos de la ciudad hacia el estadio.

  • Bellas Artes
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Chapultepec
  • Polanco
  • Reforma
  • Hidalgo
  • Izazaga

Características:

  • El autobús operará a su máxima capacidad, con pasajeros sentados y de pie.
  • Salidas continuas (aproximadamente cada 15 minutos)
  • Inicio: 4 horas antes del partido

Conexión con Metro, Metrobús y Trolebús

Ambos servicios son operados por RTP y STE llegarán al límite de la última milla en dos zonas, a partir de ahí el acceso al estadio será peatonal:

  • Avenida Santa Úrsula
  • CETRAM Huipulco

Los ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Desde Santa Úrsula o Av. del Imán: puertas 3 y 8 (con posibilidad de habilitar accesos adicionales).
  • Desde el CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan: acceso peatonal por Tlalpan.
Estadio Azteca inmediaciones.
Estadio Azteca inmediaciones. / Cortesía FM

3. Reubicación del transporte público

  • Metro, Metrobús y Tren Ligero operarán horario extendido hasta la 1:00 horas
  • Tren Ligero contará con servicio especial desde Tasqueña hacia el estadio

Se habilitarán rutas directas de trolebús desde:

  • Perisur
  • Tasqueña
  • Universidad

Dado que el CETRAM Huipulco será usado para los servicios especiales de la ciudad, las rutas que normalmente lo usan serán reubicadas en Viaducto Tlalpan.

Estadio Azteca transporte.
Estadio Azteca transporte. / Cortesía FMF

4. Taxis y apps de movilidad

Solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso en puntos perimetrales como:

  • Viaducto Tlalpan
  • Renato Leduc
  • Paseo Acoxpa

Sólo tendrán acceso hasta la “Última milla”(*) del Estadio. No habrá acceso a la zona directa al estadio.

Estadio Azteca Taxis
Estadio Azteca Taxis / Cortesía FMF

Recomendaciones

  • Llega con anticipación para evitar contratiempos
  • Prioriza el uso de transporte público.
  • Sigue la señalización y las indicaciones del personal operativo y de seguridad
  • Considera tiempos adicionales de traslado

Con información de la FMF

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