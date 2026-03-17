Estadísticas ponen a Toño Rodríguez como mejor opción de portero para el Tri
Las estadísticas respaldan a un portero en la Liga MX como el ideal para ser el tercer arquero de la selección mexicana: Antonio Rodríguez.
El guardameta del Tijuana es quien más goles ha evitado en el actual Clausura 2026, por encima de Andrés Gudiño, del Cruz Azul, y de Luis García y Hugo González, del bicampeón Toluca, nombres que han sido mencionados en la prensa como posibles terceros porteros de la selección mexicana, vacante que se abrió tras la lesión de Luis Ángel Malagón.
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Sus números incluso superan a los de los dos arqueros habituales en las convocatorias de Javier Aguirre, seleccionador de México: Raúl “Tala” Rangel, titular del Tri, y Carlos Acevedo, del Santos Laguna, quien apunta a consolidarse como segunda opción.
“Toño” Rodríguez, quien no es convocado desde la salida de Jaime Lozano del banquillo en 2023, ha evitado 2.20 goles en las 11 jornadas del torneo, la segunda mejor cifra del Clausura 2026, solo detrás de los 2.95 de Keylor Navas, de Pumas. Los datos provienen del sitio especializado Sofascore.
Esta métrica avanzada es considerada una de las más objetivas para evaluar porteros porque compara la calidad de los disparos recibidos con los goles aceptados, incorporando variables como la colocación o la potencia del tiro para estimar la dificultad de cada remate.
Mide solamente la capacidad del arquero para evitar goles y deja fuera factores externos como el desempeño de sus compañeros. También, la estadística elimina factores de contexto como el número total de atajadas, que suele depender del estilo de juego del equipo o del volumen de disparos concedidos por la defensa.
Rodríguez es un arquero veterano, de 33 años, pero con escasa experiencia en la selección mexicana, con apenas dos partidos disputados. El primero llegó durante el breve proceso de Diego Cocca, que duró apenas siete encuentros, y el segundo ya bajo la dirección de Lozano.
Ambos técnicos recibieron críticas por convocar de forma recurrente al portero surgido del Guadalajara, quien durante años se mantuvo como un guardameta consistente en la Liga MX, pero sin presencia en la selección.
Cocca lo debutó con 30 años al darle 45 minutos en la victoria 2-0 ante Guatemala, el 7 de junio de 2023.
“A Toño lo hemos visto muy bien, ha tenido actuaciones muy buenas y por eso se ganó su lugar”, defendió Cocca en su momento.
La convocatoria con Cocca generó sospechas por la cercanía del entrenador con Grupo Caliente, propietario del Tijuana, cuyo dueño, Emilio Hank, formaba parte del Comité de Selecciones Nacionales que lo eligió como seleccionar.
Sin embargo, la consistencia es un sello en la carrera de Rodríguez. Desde 2021 promedia menos de un error por torneo que deriva en gol (0.14), un dato que ayuda a explicar por qué tanto Cocca como Lozano recurrieron a él en 2023.
Los porteros del Toluca, otras opciones fiables
Detrás de Rodríguez aparecen los dos arqueros que han sostenido el proyecto del bicampeón Toluca bajo de Antonio Mohamed: Hugo González y Luis García.
Ambos se han alternado la titularidad con los Diablos Rojos y ocupan el tercer y cuarto lugar en goles evitados, aunque con mucha distancia del arquero de Tijuana. González ha evitado 1.79 goles en cinco partidos, mientras que García, 1.35 en seis.
“A los dos los veo parejos de nivel, ambos me dan mucha seguridad”, explicó Mohamed en una entrevista reciente.
Desde que comparten la portería, hace dos torneos, han mantenido números sólidos: González promedia 1.46 goles evitados, mientras que García registra 1. En ese mismo periodo, ambos acumulan apenas un error que derivó en gol, equivalente a 0.5 por portero.
Pese a su rendimiento, ninguno ha sido considerado por Aguirre desde que inició su tercer proceso al frente del Tri en julio de 2024. García nunca ha debutado con México, mientras que González no es convocado desde marzo de 2021, cuando el seleccionador era Gerardo Martino.
Rangel y Acevedo, por debajo de Rodríguez en el Clausura
“Toño” Rodríguez no solo supera a otros candidatos, sino también a los porteros que aparecen en las convocatorias recientes de Aguirre.
Tanto Rangel como Acevedo presentan saldo negativo en goles evitados. El arquero de Chivas registra -0.75, mientras que el guardameta del Santos Laguna alcanza -8.36, ubicándose en los puestos 15 y 25 del ranking, respectivamente.
La diferencia se explica en la relación entre los goles esperados que deberían recibir sus equipos y los que realmente han encajado.
En el caso de Chivas, el modelo estadístico estima que el equipo debería haber recibido 8.2 goles, pero ha permitido 9. La brecha es aún mayor en Santos Laguna: las estadísticas proyectan 20.6 goles, pero el equipo ha aceptado 29.
Lejos de los reflectores, Rodríguez aparece así como la opción más consistente desde los números en Liga MX para reforzar la portería del Tri. Un guardameta que en los procesos de Cocca y Lozano fue cuestionado, pero cuya carrera ha estado marcada por la regularidad. Las cifras, al menos en el Clausura 2026, vuelven a poner su nombre sobre la mesa.