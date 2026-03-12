SI Mexico

Confirmado: Malagón se pierde el Mundial 2026; América informa baja de 6 a 8 meses

El Club América dio a conocer que la operación a la que fue sometido el también portero de la Selección Mexicana por la ruptura del tendón de Aquiles fue un éxito.

Luis Malagón estará de baja de 6 a 8 meses, por lo que se perderá el Mundial 2026.
El América confirmó que Luis Malagón, también portero de la Selección Mexicana, se perderá el Mundial del 2026, luego de informar que el arquero estará de baja de 6 a 8 meses tras ser operado de la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado martes en la Concachampions.

El club americanista informó este jueves que la intervención quirúrgica de Malagón de la lesión en el tendón de Aquiles, fue todo un éxito, sin embargo, la meta de defender la portería de México en el Mundial 2026 ha terminado para el jugador.

El guardameta mexicano se lesionó durante el partido que las Águilas del América disputaban ante el Philadelphia Union de la MLS, dentro del juego de ida de los Octavos de Final de la Concachampions y que terminó ganando como visitante el cuadro de Coapa.

Ante esta baja, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre deberá llamar a un guardameta que ocupe el sitio de Malagón, siendo Raul 'Tala' Rangel el guardameta que venía siendo titular en los más recientes encuentros, además de Carlos Acevedo, quien había sido el tercer portero.

