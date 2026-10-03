Estados Unidos enfrentará a México con el doble de jugadores en Europa

México se enfrenta nuevamente a Estados Unidos en un amistoso y las comparaciones entre ambas plantillas son inevitables. En esta ocasión, el conjunto norteamericano no solo supera al Tricolor sino que lo duplica en cuanto a número de futbolistas militando en Europa.

Para dicho cotejo, Rafa Márquez, entrenador del cuadro mexicano, convocó a 30 jugadores, de los cuales solo 8 militan en clubes del Viejo Continente. Entre ellos se encuentran Alex Padilla (Athletic de Bilbao), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Santiago Giménez (Porto) y Armando González (Olympiacos).

Al inicio de la concentración estuvo César Montes, del Lokomotiv Moscú, quien tuvo que volver a Rusia debido a una lesión. Además, hay que recordar que elementos como Edson Álvarez, por temas personales, y Raúl Jiménez por lesión, tampoco fueron convocados.

Aun así, incluso contemplando estos casos, el número de mexicanos en el extranjero se queda corto ante los estadounidense. Mauricio Pochettino, entrenador al mando del equipo de las Barras y las Estrellas, citó a 28 seleccionados para esta fecha FIFA, de los cuales 16 desempeñan su carrera en el balompié europeo:

* Porteros: Diego Kochen (Lyngby Boldklub).

* Defensas: George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham) y Auston Trusty (Celtic).

* Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (RC Estrasburgo) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

* Delanteros: Cole Campbell (SV Elversberg) y Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).

A esto hay que añadir que Estados Unidos también presenta bajas sensibles para este amistoso. Los casos más destacados son Christian Pulisic (Milan), Folarin Balogun (Monaco) y Weston McKennie (Juventus), a quienes se prefirió dar descanso.

Tras el Mundial, Estados Unidos exportó y México repatrió

Otro detalle que destaca tiene que ver con la reciente Copa del Mundo 2026, de la cual ambos países fueron coanfitriones. A pesar de que ambas selecciones alcanzaron la misma instancia, los octavos de final, fue el equipo estadounidense el que sacó mayor provecho para proyectar a sus figuras y mandarlas al extranjero.

De su lista de 26 seleccionados, en la cual 18 ya militaban en el Viejo Continente, lograron exportar a dos elementos más al futbol inglés. Sebastian Berhalter y Max Arfsten dejaron el Vancouver Whitecaps y el Columbus Crew de la MLS, respectivamente, para unirse al Middlesbrough de la EFL Championship.

En tanto, por el bando mexicano, solo Armando “La Hormiga” González logró dar el salto desde la Liga MX tras la justa veraniega, cuando fue traspasado de Chivas al Olympiacos.

Por el contrario, el combinado Tricolor vio cómo algunos de sus futbolistas que ya estaban en el extranjero retornaron al futbol nacional. Tales fueron los casos de Jorge Sánchez, que del PAOK de Grecia regresó para unirse al Atlas; el mediocampista Orbelín Pineda, que dejó al AEK Atenas para convertirse en elemento de los Rayados de Monterrey, y César "Chino" Huerta, atacante que salió del Anderlecht de Bélgica para sumarse por segunda vez en su carrera a los Pumas de la UNAM.