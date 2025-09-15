Estafa en juego: advierten sobre boletos falsos para el Mundial 2026
La Copa Mundial de futbol 2026 es un evento que genera alta demanda y que a su vez motivará a muchas personas a intentar sacar provecho creando sitios web falsos que ofrezcan boletos fraudulentos.
Armando Novoa Foglio, Director de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C, advierte que estos boletos falsos pueden presentarse en diversas formas, incluyendo no solo los boletos originales sino también los de reventa. “Una vez que traiga el logo de la FIFA, la tipografía de la FIFA y todo se puede replicar. Entonces, si tú quieres buscar boletos para el Mundial, tienes que asegurarte de estar en el sitio oficial”, explica.
Subraya la importancia de que las personas conozcan la dirección exacta del sitio web oficial para la compra de boletos —en este caso, para el Mundial— y la escriban manualmente en la barra de URL del navegador. El objetivo es asegurar que se acceda al sitio legítimo y no a una copia fraudulenta.
La dirección específica debe ser conocida y utilizada con precaución, ya que incluso pequeñas variaciones pueden llevar a sitios falsos. Esta recomendación es clave para evitar caer en fraudes, ya que los delincuentes crean sitios muy similares a los oficiales.
El ejemplo dado es un sitio hipotético llamado "fifaa.com/tickets" (con doble 'a'), que se parecería al sitio oficial ("fifa.com/tickets") pero sería una copia pirata diseñada para estafar a los usuarios. Por eso el especialista, subraya la importancia de ingresar la dirección exacta del sitio oficial en la barra de navegación para evitar caer en engaños.
También te puede interesar: El 1 de octubre arranca la venta de boletos para el Mundial 2026
Advierte no confiar en anuncios que aparezcan en plataformas como Instagram o TikTok, ya que estas no verifican la autenticidad de la publicidad. Los delincuentes pueden usar imágenes y logos oficiales para crear anuncios engañosos que dirijan a sitios fraudulentos, y aunque sean reportados, pueden permanecer activos el tiempo suficiente para estafar a los usuarios. Este proceso de verificación y eliminación puede tardar horas o incluso días, tiempo durante el cual los usuarios ya podrían haber sido víctimas del fraude.
Armando enfatiza que los delincuentes son "artistas de la copia", lo que hace extremadamente difícil para el usuario común distinguir un sitio web o una publicidad falsa de una original. El director invita a la importancia de proteger la contraseña del FIFA ID —una identificación digital requerida para la compra de boletos del Mundial 2026—.
“Si esta contraseña se pierde o se comparte (incluso con personas de confianza que puedan descuidarla), un tercero podría acceder al FIFA ID y utilizarlo para realizar compras o pedidos de boletos fraudulentos”, refiere.
Esto se enmarca dentro de las recomendaciones generales para evitar caer en fraudes al adquirir entradas para el evento, destacando la necesidad de una contraseña sólida y buenas prácticas de seguridad digital. Para ello, recomienda asignar una contraseña "sólida" que incluya letras (mayúsculas y minúsculas), números y al menos un signo de puntuación.
Señala que los delincuentes enviarán correos electrónicos falsos que simularán ser de la FIFA, felicitando al usuario por haber ganado el sorteo y presionándolo para que compre boletos de inmediato, bajo el pretexto de que "se están acabando”. El objetivo de estos correos es precipitar al usuario a hacer clic en enlaces maliciosos o a ingresar a páginas fraudulentas.
El sitio oficial FIFA.COM/TICKETS garantiza que los pagos con tarjeta sean seguros, protegiendo al usuario de la clonación de tarjetas o el robo de PIN de autenticación. Esto se debe a que el sitio original cuenta con medidas de seguridad adecuadas, a diferencia de los sitios fraudulentos que, aunque parezcan legítimos, buscan robar información.
La venta de boletos se realizará por etapas. Si el usuario recibe un correo donde le ofrecen boletos antes de que una etapa se haya abierto oficialmente es una clara señal de intento de fraude. Los estafadores suelen presionar con el tiempo para que el usuario actúe sin pensar.
La frase "Son los últimos, no te quedes fuera, aprovecha, no lo pienses más" ejemplifica cómo los defraudadores ejercen presión temporal sobre las víctimas. Esta presión, manifestada con frases como "Solo hoy, queda 1 hora, quedan cinco boletos" busca evitar que la persona piense, analice o reflexione sobre la situación, haciéndola sentir que si no actúa rápidamente, perderá la oportunidad.
El objetivo es que el potencial comprador no se detenga a considerar si la oferta es sospechosa, sino que reaccione impulsivamente por miedo a quedarse sin los boletos.
El especialista explica cómo los estafadores pueden crear sitios web fraudulentos que imitan a los oficiales, incluso utilizando la palabra "oficial" en su nombre o URL. Y utiliza como ejemplo el caso de la venta de boletos para la gira de Luis Miguel, donde el sitio original era "luismigueloficial.com" y el pirata era "luismigueloficial.com.mx", robando dinero a usuarios.
Los sitios oficiales utilizan sistemas de pago seguros y encriptados (como PayPal, mencionado como ejemplo), mientras que los sitios fraudulentos usan pasarelas alternativas para robar la información de la tarjeta de crédito de los usuarios.
Una vez que se ha verificado la autenticidad del navegador enfatiza la importancia de guardar el sitio web oficial en la barra de favoritos. Esto permite al usuario regresar al sitio seguro con un solo clic, evitando la necesidad de teclear la dirección y el riesgo de caer en sitios fraudulentos. Es extremadamente difícil para el usuario común distinguir un sitio web legal de uno ilegal, incluso para expertos.
Aborda una modalidad de fraude relacionada con la compra de boletos para el Mundial, específicamente a través de aplicaciones conocidas como “montadeudas". Estas aplicaciones atraen a usuarios ofreciéndoles préstamos para adquirir sus boletos "Ingresa esta app y aquí te prestamos para tus boletos”.
Sin embargo, su objetivo es robar el dinero y la información del usuario, utilizando tácticas de intimidación como amenazas de visitar su domicilio o de exponer su situación de deudor a sus contactos.
Para ello, solicitan documentos sensibles como el INE, pasaporte y comprobante de domicilio. Armando comenta que la FIFA, como entidad oficial, no pedirá este tipo de información, por lo que es crucial que la gente esté atenta a estas solicitudes y conozca el proceso de compra legítimo. En caso de ser víctima, se recomienda reportar a la Guardia Nacional (088) o a la Unidad CIBERNET.
Para la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advirtió sobre la compra de boletos falsos en agencias que promocionaban paquetes que incluían vuelos y hospedajes junto a entradas para los partidos de futbol. Entre esas empresas se encontraban: Kalika Tours, Viajes al Mundial, MexicoTour, All in one travel, entre otros.
El periodo de registro para el sorteo preferente con una tarjeta bancaria VISA esta abierto desde el 10 de septiembre hasta el 19 de septiembre 2025. La forma de comprar, sin riesgo de fraude, es en FIFA.COM/TICKETS. A partir del 29 de septiembre se notificará a los aficionados seleccionados la fecha y hora en la que podrán adquirir sus boletos —sujetos a disponibilidad—.