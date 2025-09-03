El 1 de octubre arranca la venta de boletos para el Mundial 2026
Inicia la cuenta regresiva para el Mundial 2026. La primera fase de venta comenzará el próximo miércoles 10 de septiembre, cuando se abra el periodo de inscripción para el Sorteo de Preventa, que funcionará como la puerta de entrada inicial para acceder a boletos del torneo.
Los tickets para la fase de grupos comenzarán desde los 60 dólares y las localidades más exclusivas para la final alcanzarán los 6,730 dólares. Además, los fanáticos mexicanos tendrán acceso a una plataforma especial de intercambio de entradas, diseñada para facilitar y proteger su compra. Esta doble noticia marca el arranque oficial del camino hacia la Copa Mundial de 2026. Antes, ya se había dado a conocer los precios de los boletos VIP.
Dentro de una semana se abrirá la primera fase de venta de entradas y millones de aficionados ya se preparan para conseguir su lugar en las gradas. El torneo, que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, ofrecerá una experiencia sin precedentes, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 estadios.
Primer paso: Sorteo de Preventa
La primera oportunidad para comprar entradas llegará el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando se habilite el registro para el Sorteo de Preventa, la fase inicial del proceso de venta. Este registro estará abierto hasta el viernes 19 de septiembre y está disponible exclusivamente para titulares de tarjetas Visa con un FIFA ID registrado en FIFA.com/tickets.
Los seleccionados en este sorteo serán notificados por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y podrán comprar entradas desde el 1 de octubre, en una franja horaria asignada. Es importante destacar que, aunque ser seleccionado permite el acceso prioritario, no garantiza la disponibilidad de boletos, debido a la alta demanda esperada.
Desde esta primera etapa se podrá adquirir una gran variedad de entradas: desde boletos individuales hasta opciones por sede o por equipo. También estarán disponibles entradas condicionales (para fases eliminatorias si el equipo avanza) y entradas para aficionados, que permiten sentarse junto a otros seguidores del mismo país.
México: habrá plataforma de intercambio oficial
Como parte de los esfuerzos por mejorar la experiencia de compra y evitar reventas no autorizadas, la FIFA ha confirmado que lanzará una Plataforma de Intercambio de Entradas exclusiva para residentes en México. Esta herramienta, que estará integrada en el sitio oficial de boletos, permitirá a los aficionados comprar o revender entradas de forma segura y regulada.
La medida busca beneficiar directamente a los fanáticos mexicanos, considerando que el país será sede de múltiples partidos durante el torneo, con juegos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta plataforma se activará más adelante en el año, antes de que comience la fase final de venta directa.
Otras fases de venta
La Preventa es solo el comienzo. La FIFA ha confirmado un cronograma de fases que se extenderán hasta el inicio del torneo, garantizando más oportunidades para los aficionados:
Fase 2: Sorteo de Entradas Anticipadas
- Registro: del 27 al 31 de octubre de 2025
- Compras: entre noviembre y diciembre
Fase 3: Sorteo posterior al sorteo final del torneo
- Inicia tras el sorteo oficial del Mundial
- Se podrá comprar entradas para partidos específicos con emparejamientos definidos
Venta directa (última fase)
- Cerca del torneo, con venta por orden de llegada para las entradas restantes
Cada fase tendrá sus propias reglas y los métodos de pago podrán variar. Visa seguirá siendo el proveedor exclusivo de pagos en varias etapas clave del proceso.
Un Mundial para la historia
La Copa Mundial de 2026 no solo será la más grande en términos de participación, sino también en impacto global. Por primera vez, el torneo se jugará en tres países anfitriones, conectando a millones de personas a través del deporte, la cultura y la emoción.
Ya sea para seguir a su selección nacional, vivir la fiesta del fútbol en casa o asistir a una final histórica, los fanáticos mexicanos y del mundo tienen desde ahora la oportunidad de ser parte del evento que marcará una nueva era en el deporte rey.