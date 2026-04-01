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Grandes estrellas que no estarán en la Copa del Mundo 2026

Las eliminaciones de Polonia, Italia, Dinamarca, Costa Rica y Nigeria dejan fuera de la Copa del Mundo 2026 a figuras como Lewandowski, Donnarumma y Eriksen.

Yarek Gayosso

Robert Lewandowski quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.
Robert Lewandowski quedó fuera de la Copa del Mundo 2026. / Michael Campanella/Getty Images

Las eliminaciones de Polonia e Italia dejaron fuera a estrellas como Robert Lewandowski y el guardameta Gianluigi Donnarumma o Christian Eriksen con Dinamarca. A estos casos se suman figuras como Kaylor Navas con Costa Rica y Victor Osimhen con Nigeria.

Robert Lewandowski - Polonia

Robert Lewandowski sufrió la derrota de Polonia ante Suecia.
Robert Lewandowski sufrió la derrota de Polonia ante Suecia. / Mateusz Slodkowski/Getty Images

La eliminación de Polonia ante Suecia dejó fuera a su estrella Robert Lewandowski, uno de los delanteros más afectivos en el mundo. Su capacidad goleadora y experiencia en grandes torneos hacían prever que tuviera un papel en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, su selección no logró superar el Repechaje europeo y se privó de competir en la justa mundialista. Las imágenes del polaco lamentándose en el césped circularon rápidamente por el mundo, entre lágrimas  Lewandowski ––de 37 años–– sufría la eliminación del sueño mundialista.

Gianluigi Donnarumma - Italia

Gianluigi Donnarumma lamenta la derrota de Italia.
Gianluigi Donnarumma lamenta la derrota de Italia. / Getty Images

Italia tampoco estará en la Copa del Mundo y su estrella, el guardameta Gianluigi Donnarumma se hincó en el campo tras la eliminación de su selección en la tanda de penales. Su ausencia será muy sentida ya que Italia quedó fuera por tercera ocasión consecutiva. La eliminación marca un momento difícil en la reconstrucción del futbol italiano de cara a los próximos ciclos mundialistas.

Sandro Tonali - Italia

Sandro Tonali eliminado con Italia.
Sandro Tonali eliminado con Italia. / Marco Luzzani/Getty Images

El mediocampista Sandro Tonali no podrá mostrar su visión y creatividad en el campo mundialista. Su ausencia deja un vacío en el centro de la cancha tras una dolorosa eliminación de su selección, donde se esperaba que fuera fundamental en la creación del juego.

Christian Eriksen - Dinamarca

Christian Eriksen llora la eliminación de Dinamarca.
Christian Eriksen llora la eliminación de Dinamarca. / Gabriel Kuchta/Getty Images

Con la salida de Dinamarca a manos de Chequia se quedó fuera su mediocampista estrella Christian Eriksen, quien es conocido por su visión de juego y precisión en los pases. Eriksen era un eje fundamental en la estrategia danesa. La afición tendrá que esperar a futuras competencias para volver a verlo brillar en el escenario mundial.

Karlor Navas - Costa Rica

Keylor Navas no jugará con Costa Rica.
Keylor Navas no jugará con Costa Rica. / Stephen Maturen/Getty Images

Costa Rica no logró la clasificación al Mundial y esto dejó fuera a su emblemático portero Keylor Navas. El guardameta, que juega en México y es conocido por sus espectaculares atajadas ha sido símbolo del futbol costarricense durante años. Su liderazgo y reflejos no estarán en el próximo verano.

Victor Osimhen - Nigeria

Victor Osimhen quedó fuera del Mundial con Nigeria.
Victor Osimhen quedó fuera del Mundial con Nigeria. / Ahmad Mora/Getty Images

Al quedar fuera Nigeria de la Copa del Mundo también significa la ausencia de Victor Osimhen, que no podrá representar a su país en este torneo. El delantero, estrella del Galatasaray, es reconocido por su velocidad, fuerza y olfato de goleo, atributos que lo convierten en un jugador clave para su selección. Su ausencia es un duro golpe para el futbol africano y la afición que esperaba verlo competir en la máxima justa del futbol mundial.

Jan Oblak - Eslovenia

Jan Oblak fuera con Eslovenia.
Jan Oblak fuera con Eslovenia. / Angel Martinez/Getty Images

Jan Oblak quedó fuera del Mundial con eslovenia. Su presencia hubiera lucido en la solidez defensiva del combinado balcánico que se quedó sin representación en el torneo de mayor relevancia del mundo.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Alexis Sánchez y Chile fuera del Mundial.
Alexis Sánchez y Chile fuera del Mundial. / Gaston Brito Miserocchi/Getty Images
Arturo Vidal y Chile no estarán en el Mundial.
Arturo Vidal y Chile no estarán en el Mundial. / Christian Alvarenga/Getty Images

Alexis Sánchez y Arturo Vidal no disputarán la Copa del Mundo con Chile y dos de sus máximas figuras quedaron fuera tras no clasificar. La Roja replantea su proyecto de cara al futuro, estos dos jugadores han marcado una época de oro para el conjunto chileno en su intento por volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, a la que no asiste desde hace 12 años, su última participación fue en Brasil 2014.

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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