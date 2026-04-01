Grandes estrellas que no estarán en la Copa del Mundo 2026
Las eliminaciones de Polonia e Italia dejaron fuera a estrellas como Robert Lewandowski y el guardameta Gianluigi Donnarumma o Christian Eriksen con Dinamarca. A estos casos se suman figuras como Kaylor Navas con Costa Rica y Victor Osimhen con Nigeria.
Robert Lewandowski - Polonia
La eliminación de Polonia ante Suecia dejó fuera a su estrella Robert Lewandowski, uno de los delanteros más afectivos en el mundo. Su capacidad goleadora y experiencia en grandes torneos hacían prever que tuviera un papel en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, su selección no logró superar el Repechaje europeo y se privó de competir en la justa mundialista. Las imágenes del polaco lamentándose en el césped circularon rápidamente por el mundo, entre lágrimas Lewandowski ––de 37 años–– sufría la eliminación del sueño mundialista.
Gianluigi Donnarumma - Italia
Italia tampoco estará en la Copa del Mundo y su estrella, el guardameta Gianluigi Donnarumma se hincó en el campo tras la eliminación de su selección en la tanda de penales. Su ausencia será muy sentida ya que Italia quedó fuera por tercera ocasión consecutiva. La eliminación marca un momento difícil en la reconstrucción del futbol italiano de cara a los próximos ciclos mundialistas.
Sandro Tonali - Italia
El mediocampista Sandro Tonali no podrá mostrar su visión y creatividad en el campo mundialista. Su ausencia deja un vacío en el centro de la cancha tras una dolorosa eliminación de su selección, donde se esperaba que fuera fundamental en la creación del juego.
Christian Eriksen - Dinamarca
Con la salida de Dinamarca a manos de Chequia se quedó fuera su mediocampista estrella Christian Eriksen, quien es conocido por su visión de juego y precisión en los pases. Eriksen era un eje fundamental en la estrategia danesa. La afición tendrá que esperar a futuras competencias para volver a verlo brillar en el escenario mundial.
Karlor Navas - Costa Rica
Costa Rica no logró la clasificación al Mundial y esto dejó fuera a su emblemático portero Keylor Navas. El guardameta, que juega en México y es conocido por sus espectaculares atajadas ha sido símbolo del futbol costarricense durante años. Su liderazgo y reflejos no estarán en el próximo verano.
Victor Osimhen - Nigeria
Al quedar fuera Nigeria de la Copa del Mundo también significa la ausencia de Victor Osimhen, que no podrá representar a su país en este torneo. El delantero, estrella del Galatasaray, es reconocido por su velocidad, fuerza y olfato de goleo, atributos que lo convierten en un jugador clave para su selección. Su ausencia es un duro golpe para el futbol africano y la afición que esperaba verlo competir en la máxima justa del futbol mundial.
Jan Oblak - Eslovenia
Jan Oblak quedó fuera del Mundial con eslovenia. Su presencia hubiera lucido en la solidez defensiva del combinado balcánico que se quedó sin representación en el torneo de mayor relevancia del mundo.
Alexis Sánchez y Arturo Vidal
Alexis Sánchez y Arturo Vidal no disputarán la Copa del Mundo con Chile y dos de sus máximas figuras quedaron fuera tras no clasificar. La Roja replantea su proyecto de cara al futuro, estos dos jugadores han marcado una época de oro para el conjunto chileno en su intento por volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, a la que no asiste desde hace 12 años, su última participación fue en Brasil 2014.