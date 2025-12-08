El Mundial que reta a México a modernizarse antes de recibir al mundo
Faltan 185 días para que México abra sus estadios a millones de aficionados y turistas internacionales. La emoción por los goles y las jugadas no es lo único que se siente en el aire: detrás de cada balón se esconde un desafío mayúsculo para la economía y la infraestructura tecnológica del país. El Mundial 2026 no será solo un torneo; será la prueba de fuego para que las empresas mexicanas demuestren que están listas para recibir al mundo.
Erick Caballero, Head of Account Management de Adyen México, no tiene dudas: “Muchos lo ven solo como un evento deportivo, pero para nosotros, el Mundial 2026 es un catalizador para que México modernice su infraestructura y ofrezca una experiencia de clase mundial a los visitantes”.
5.5 millones de visitantes, 3 billones en juego
Se proyecta que México recibirá alrededor de 5.5 millones de turistas internacionales. Ellos no solo llenarán estadios; ocuparán hoteles, recorrerán restaurantes, bares y comercios, usarán transporte urbano y plataformas como Uber o Didi, comprarán artículos deportivos. La derrama económica podría superar los 3 billones de pesos, supera eventos recientes como la Fórmula 1, gracias al alto número de partidos y al gasto promedio de los turistas extranjeros.
Sectores como hospitalidad, gastronomía, transporte y retail serán los verdaderos protagonistas fuera de la cancha. Las empresas que no se preparen podrían quedar fuera del partido, perdiendo una oportunidad histórica de ingresos.
El reto tecnológico: pagos rápidos y sin fricción
El Retail Report de Adyen alerta que el 74% de las empresas mexicanas enfrenta problemas para integrar pagos presenciales y en línea, complica la conciliación financiera y pone en riesgo la experiencia del cliente. Con turistas que esperan transacciones rápidas, seguras y variadas, modernizar los sistemas de pago deja de ser opcional.
Algunos avances existen: el 24% de las empresas ya centraliza inventario, pagos y canales de venta; el 35% aplica inteligencia artificial para prevenir fraudes en tiempo real. Aun así, persisten desafíos: 68% ha registrado incidentes de seguridad y 39% de los turistas busca métodos como Apple Pay o Google Pay.
Cómo jugar en la delantera
Caballero advierte que el reto no es que los turistas se adapten a México, sino que México se adapte a ellos. Las empresas deben ofrecer conversión dinámica de divisas, pagos contactless, unificación de métodos de pago y rapidez en la experiencia de compra. Starbucks México ya lo demostró: redujo su tiempo de pago de 24 segundos a solo 2 y amplió la aceptación de Apple Pay, mejorando la experiencia del cliente.
Preparación para los picos de venta
México ha avanzado en comercio digital gracias a eventos como el Buen Fin o el Black Friday, donde se registraron más de 300,000 transacciones por minuto en algunas plataformas. Pero el Mundial será diferente: los picos de venta coincidirán con partidos y promociones, concentran altos volúmenes de transacciones en solo 2 o 3 horas.
Los turistas internacionales también exigen diversidad de métodos de pago: UnionPay, Apple Pay, PayPal y tarjetas internacionales. Aunque solo representan 5% de las transacciones, aportan 14% del gasto total, lo que los convierte en jugadores clave dentro de la economía del evento.
La cuenta regresiva ha comenzado
Con el sorteo del Mundial ya celebrado, México encara la recta final de preparación. Las empresas que no modernicen sus sistemas de pago se arriesgan a quedarse fuera del partido, perdiendo una oportunidad histórica para consolidarse frente al turismo internacional.
El Mundial 2026 será más que fútbol: será un examen de eficiencia, tecnología y hospitalidad. México tiene la chance de combinar pasión, organización y tecnología para que los visitantes vivan una experiencia única, tanto dentro como fuera de la cancha. Quien se prepare, anotará el gol económico del siglo; quien no, quedará en la banca.