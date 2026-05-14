Fantasmas de concreto, los estadios mundialistas olvidados de México
México se alista para un idilio sin precedentes. Este 2026 será el primer anfitrión de tres Copas del Mundo. No obstante, este romance perpetuo con el balón revela una disparidad. El tiempo, incremente y voraz, y la evolución de las exigencias en la infraestructura deportiva han dejado al descubierto una notable brecha temporal.
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Bajo la sombra del majestuoso Estadio Azteca, el eje inamovible de la pasión futbolera mexicana, la realidad para otros recintos que alguna vez compartieron esa misma gloria internacional es drásticamente distinta. Estos estadios pasaron de albergar la historia internacional a quedar relegados a la periferia de la memoria colectiva.
Estadio Neza 86
El Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, popularmente conocido como Neza 86, fue inaugurado formalmente el 27 de agosto de 1981.
Durante la Copa del Mundo de 1986, el inmueble albergó tres compromisos de la fase regular correspondientes al Grupo E. En su césped se registraron hitos icónicos, como el único Mundial dirigido por Sir Alex Ferguson al frente de la selección de Escocia y la tarjeta roja más rápida en la historia de las Copas del Mundo, otorgada al uruguayo José Batista a los 53 segundos de juego.
A pesar de su relevancia histórica, las condiciones geológicas del subsuelo marcaron su destino, debido a que la estructura fue levantada sobre los terrenos fangosos del antiguo lago de Texcoco.
De igual forma, el entorno del inmueble generó controversias estéticas con los directivos de la FIFA, quienes en su momento pidieron explícitamente a los organizadores locales ocultar la pobreza del entorno periférico y la cercanía del vertedero Bordo de Xochiaca, lo que forzó la construcción de bardas perimetrales para tapar las viviendas circunvecinas de las tomas de televisión internacionales.
El declive definitivo del Neza 86 se consumó cuando el futbol profesional abandonó por completo el inmueble en el año 2013, debido a hundimientos diferenciales en las gradas del sector sur y severas grietas en las bardas perimetrales, agravadas posteriormente por los sismos de 2017.
Estadio Tecnológico de Monterrey
Inaugurado el 17 de julio de 1950 para albergar originalmente futbol americano, el Estadio Tecnológico de Monterrey posee la particular distinción de ser el único escenario de la Copa del Mundo de 1986 en México que ha dejado de existir de forma física.
Durante la justa veraniega, fungió como sede del Grupo F y albergó cuatro partidos oficiales. Uno de ellos fue el Inglaterra vs Polonia el 11 de junio de 1986, en el que el delantero inglés Gary Lineker anotó un triplete frente a la selección de Polonia.
Tras convertirse en un emblema para el deporte regiomontano y servir de casa al Club de Futbol Monterrey hasta mayo de 2015, la institución propietaria determinó su demolición, la cual inició formalmente el 3 de julio de 2017.
Estadio Sergio León Chávez de Irapuato
Ubicado en el estado de Guanajuato y fundado originalmente en 1969, el Estadio Sergio León Chávez fue testigo de uno de los despliegues futbolísticos más contundentes de México 1986.
En su terreno de juego, la selección de la Unión Soviética goleó 6-0 a Hungría en la fase de grupos, dejando una marca imborrable dentro de la historia del Grupo C de aquel torneo.
Sin embargo, el presente del recinto fresero está dictado por un agudo deterioro físico y una parálisis operativa. En agosto de 2021, una fuerte tormenta derribó una sección considerable de la estructura del techo y dejó expuestas láminas en condiciones de peligro civil para los transeúntes.
Debido al abandono de mantenimiento el césped de la cancha se secó en su totalidad.
Estadio 3 de marzo
El Estadio 3 de Marzo nació en 1971 dentro del campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara con un modesto aforo inicial de apenas 3,000 espectadores en gradas prefabricadas de acero.
No obstante, ante la urgencia organizativa surgida tras la renuncia de Colombia para albergar el Mundial de 1986, el recinto fue integrado al catálogo oficial de sedes y ampliado express hasta alcanzar una capacidad de 30,000 personas mediante el cierre total de sus tribunas.
Durante la justa mundialista de 1986, recibió tres compromisos del Grupo D, sirviendo como escenario para figuras internacionales de la selección española como Emilio "El Buitre" Butragueño, Andoni Zubizarreta y Míchel.
Posterior a la Copa del Mundo, continuó vigente durante décadas como la sede oficial de los Tecos de la UAG dentro del circuito de la Primera División nacional.
El declive futbolístico de élite para el inmueble de Zapopan se aceleró drásticamente tras el descenso de los Tecos en el año 2012, quedando relegado exclusivamente a partidos de la tercera división profesional.
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
El Estadio Cuauhtémoc, diseñado originalmente por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en octubre de 1968, ostenta la distinción de haber sido dos veces sede mundialista en la historia del país (1970 y 1986). En sus páginas de oro relucen los partidos de la selección de Uruguay en la década de los setenta y el célebre empate 1-1 entre Italia y Argentina en 1986, encuentro en el que Diego Armando Maradona anotó un gol histórico ante 32,000 aficionados.
En noviembre de 2015, el inmueble —propiedad del Gobierno del Estado de Puebla— fue objeto de una modernización mayor superior a los 668 millones de pesos, convirtiéndose en el primer estadio de México y América Latina en lucir una fachada externa recubierta por completo con paneles de material ETFE (Etileno-TetraFluoro-Etileno), emulando estructuras de vanguardia europea como el Allianz Arena de Múnich.
A pesar de este imponente envoltorio exterior que acaparó miradas internacionales, el interior del coloso de la colonia Maravillas ha enfrentado serias crisis debido a la saturación operativa de su terreno de juego.
El uso de la cancha para albergar de forma simultánea compromisos del Club Puebla, el Cruz Azul (en calidad de sede provisional) y los representativos femeniles sumó hasta 27 partidos en lapsos cortos de tiempo, lo que impidió que el césped natural cicatrizara de forma idónea ante los reajustes de tierra y nutrientes.
Esta problemática técnica provocó que diversas delegaciones internacionales y la propia FIFA descartaran formalmente al Estadio Cuauhtémoc como sede operativa o campo de entrenamiento rumbo al Mundial de 2026.