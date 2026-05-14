Fantasmas de concreto, los estadios mundialistas olvidados de México

El Estadio Sergio León Chávez de Irapuato busca volver a sus años de gloria 🇲🇽🍓



Esta remodelación pretende darle una nueva cara completamente al inmueble, pues se planea remodelar tanto la parte interna que incluye butacas, palcos, baños y vestidores



Por la parte exterior se… pic.twitter.com/2MqtiBBPmB