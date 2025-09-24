Fernando Gago regresa a Guadalajara: un reencuentro cargado de memoria
Hay regresos que no necesitan anuncio. Bastan los recuerdos para encender las emociones. Fernando Gago vuelve al Estadio Akron. Vuelve a ese lugar donde soñó, donde ilusionó y también donde mató esperanzas. El futbol no olvida y menos cuando las salidas dejan heridas abiertas.
Fernando Gago, hoy técnico de Necaxa, regresa al Estadio Akron para enfrentar a Chivas, equipo que dirigió hace menos de un año y del cual salió de forma polémica para tomar el mando de Boca Juniors. Su vuelta se da en un contexto adverso: con los Rayos en una mala racha y con una afición rojiblanca que no le guarda cariño.
Gago llegó a Guadalajara como una promesa: joven, valiente, con un estilo que invitaba a soñar. Su futbol de presión alta, de control del balón, le dio a Chivas algo que hace tiempo no encontraba: identidad. Fernando llegó a Chivas en enero de 2024 con la promesa de imprimir un estilo de juego ofensivo y dinámico. Clasificó al Rebaño a semifinales en el Clausura y generó expectativas altas.
Sin embargo, su ciclo terminó abruptamente en octubre de ese año, cuando activó una cláusula de salida para irse a dirigir a Boca Juniors en plena competencia. La decisión fue duramente criticada. Desde sectores del club hasta buena parte de la afición lo vieron como una falta de compromiso.
El momento no pudo ser peor: mitad del torneo, plantel desestabilizado y una afición que no entendía cómo su técnico los abandonaba cuando más lo necesitaban. A partir de ahí, su nombre quedó grabado en el archivo de las traiciones. La molestia no se disipó con el tiempo y su regreso al Akron promete un recibimiento hostil por parte de la grada.
No habrá aplausos. No habrá homenajes. Lo esperan silbidos, reclamos, caras largas. Porque más allá de lo deportivo, su regreso toca fibras sensibles. No es solo un partido más. Es una cuenta pendiente con la memoria.
Y él lo sabe. Lo dijo en conferencia previa: “Estoy agradecido con mi paso por Chivas, fue una etapa muy buena para mí como entrenador. Pero ahora estoy enfocado en Necaxa y en sacar este partido adelante”.
Gago dirigió a Chivas durante 38 partidos entre enero y octubre de 2024. Sus números fueron sólidos: 17 victorias, 9 empates, 12 derrotas; 52 por ciento de efectividad y Semifinalista del Clausura 2024. Sumó 60 goles a favor y 48 en contra.
Gago ahora con Necaxa
Gago tomó las riendas del Necaxa en julio de 2025, tras la salida de Nicolás Larcamón. A pesar de un inicio alentador, su gestión no ha logrado consolidarse. El equipo suma varias derrotas, una defensa vulnerable y altibajos ofensivos que han mermado su posición en la tabla.
Necaxa llega al duelo con urgencia de puntos para mantenerse en la pelea por el Play-In. Gago, por su parte, necesita resultados que respalden su proyecto ante una afición que empieza a impacientarse. Gago ha disputado 9 partidos oficiales, con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Nueve puntos de 27 posibles, lugar 12 en la tabla general. Necaxa es de las peores defensas del torneo, con 14 goles recibidos, apenas ha anotado ocho goles.
Más allá de la tabla, el partido tiene un alto contenido emocional. Para Gago, representa una oportunidad de reivindicación personal tras su controversial salida. Para Chivas, la oportunidad de vencer a un viejo conocido. Para la afición, una especie de “juicio” simbólico a quien consideran les dio la espalda.
El técnico de Chivas, Gabriel Milito —también argentino y con una relación cercana a Gago—, ha preferido mantener la concentración en lo futbolístico. Chivas tampoco vive su mejor momento y necesita sumar para no alejarse de los primeros puestos. Marcha en el puesto 13, con ocho puntos en 9 partidos. Su campaña ha sido irregular: dos victorias, dos empates, cinco derrotas, 11 goles a favor y 16 en contra.
Gago necesita legitimidad. Una derrota significaría más presión sobre su ciclo en Aguascalientes y una reafirmación de su complicada relación con el entorno del futbol mexicano. Chivas es más que sumar tres puntos al vencer a Necaxa, es una victoria simbólica ante quien fue su técnico y se marchó sin despedida. Para la afición, el desahogo que no tuvo hace casi un año.
Gago vuelve al Akron en medio del ruido. El resultado del partido dirá mucho, pero el ambiente dirá más. En el futbol, los regresos no son solo un capítulo más: a veces, son los que definen la historia.