Ferran Torres deja al Barcelona y será nuevo jugador del PSG
Ferran Torres será nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés alcanzó un acuerdo con el Barcelona por una cifra cercana a los 50 millones de euros, cantidad que podría aumentar con variables. El delantero deberá superar la revisión médica antes de firmar su contrato y completar una operación cuya oficialidad se espera en las próximas horas.
El atacante de 26 años no participó en los últimos entrenamientos del Barcelona y recibió autorización para resolver su futuro. Su llegada a París le permitirá reencontrarse con Luis Enrique, quien lo conoce por su etapa al frente de la selección española y aprobó personalmente su incorporación.
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Ferran deja al Barcelona después de la mejor temporada goleadora de su carrera. El valenciano marcó 21 tantos en todas las competiciones, 16 de ellos en LaLiga, y compartió el Trofeo Zarra con Lamine Yamal. Su cotización creció todavía más durante el Mundial de 2026, donde anotó en el minuto 99 de la final contra Argentina y le entregó a España su segundo campeonato del mundo.
El PSG incorpora a un futbolista que puede actuar como delantero centro o en cualquiera de los dos extremos. Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios encajan en el sistema de Luis Enrique, quien contará con otra alternativa para acompañar a Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.
Para el Barcelona, el traspaso representa una importante inyección económica. El club pagó 55 millones de euros fijos al Manchester City en enero de 2022 y ahora recuperará una cantidad similar por un jugador cuyo contrato terminaba en 2027. Además, evita el pago adicional que debía realizar al conjunto inglés si renovaba al atacante.
Ferran cierra su etapa azulgrana con más de 200 partidos, 65 goles, tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. El PSG se lleva a uno de los grandes protagonistas del último Mundial, mientras el Barcelona convierte el mejor momento de su carrera en una de las ventas más importantes del verano.