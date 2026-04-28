FIFA dispara la bolsa del Mundial 2026: 871 millones para 48 selecciones
El negocio crece y la redistribución también. A 44 días del arranque del Mundial 2026, el Consejo de la FIFA aprobó un incremento histórico en la bolsa para las selecciones participantes, ajustes reglamentarios en la cancha y una medida inédita para integrar a un equipo refugiado femenino en competiciones oficiales.
La principal decisión pasa por el dinero: el organismo elevará en 15% la distribución total para las 48 asociaciones que disputarán la Copa del Mundo, hasta alcanzar 871 millones de dólares. El aumento impacta en tres rubros clave: la preparación sube de 1.5 a 2.5 millones por equipo; los incentivos por clasificación pasan de 9 a 10 millones; y se añaden más de 16 millones en subsidios logísticos y boletaje para las delegaciones. El resto de los ingresos seguirá canalizándose al desarrollo global a través de las 211 federaciones miembro. “Estamos en la posición financiera más sólida de nuestra historia”, afirmó el presidente Gianni Infantino, al justificar el nuevo reparto.
En paralelo, el Consejo abrió la puerta a una decisión de alto impacto simbólico: el equipo femenino de refugiadas afganas podrá competir en torneos oficiales tras una modificación a los reglamentos de gobernanza. La medida busca dar continuidad a su aparición en la serie “FIFA Unites” y ofrecer una vía competitiva a contextos donde no es posible conformar una selección nacional.
En lo deportivo, el Mundial 2026 —el primero con 48 equipos— tendrá ajustes disciplinarios y de reglamento. Las tarjetas amarillas se “limpiarán” al terminar la fase de grupos y nuevamente tras los cuartos de final, en línea con el formato ampliado. Además, se aplicarán cambios aprobados por The IFAB: sanciones para jugadores que abandonen el campo en protesta directa contra el árbitro y para quienes se cubran la boca al encarar a rivales en situaciones de confrontación.
El paquete de decisiones se completa con definiciones de calendario y sedes: Armenia y Georgia organizarán el Mundial Sub-20 de 2029; Miami albergará la fase final de la Copa de Campeonas 2027; y Qatar recibirá el Sub-17 de 2026 entre noviembre y diciembre. También se fijaron ventanas para torneos continentales en 2027 y se confirmó que la elección presidencial de la FIFA para el periodo 2027-2031 se celebrará ese mismo año.
En el horizonte, el organismo iniciará una consulta para obligar a los clubes a alinear al menos a un jugador “formado en casa” sub-20 o sub-21. Una señal más de hacia dónde quiere empujar la industria: más ingresos, pero también reglas que intenten ordenar cómo se juega —y quién juega— el futbol global.