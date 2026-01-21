Figura de la Liga MX femenil: Xcaret Pineda
Xcaret Pineda tuvo una noche inolvidable en su primera experiencia dentro del futbol profesional. Con personalidad y talento sorprendió a propias y extrañas, la joven futbolista de 21 años se robó los reflectores en la Jornada 3 del Clausura 2026.
El escenario fue perfecto. Entre tantos nombres y jugadas destacadas, el de Xcaret brilló con luz propia el pasado fin de semana en la goleada del América 6-0. La debutante no solo respondió con confianza al cuerpo técnico dirigido por Ángel Villacampa, firmó un doblete que marcó el inicio de su historia con el América y en la máxima categoría.
Su potencia ofensiva la colocó como la mejor jugadora de esa jornada ––elegida por la afición y la Liga MX femenil–– . Y se llevó un recuerdo imborrable. Dejó claro que su llegada no es casualidad. Es el comienzo de un camino prometedor.
"Es un sueño la verdad, estar aquí y meter dos goles en frente de la afición del América es un sueño".- Xcaret Pineda, jugadora de América
"Me siento muy agradecida, por estar aquí, por la oportunidad y más feliz por los tres goles".- Xcaret Pineda, jugadora de América
Hija de Víctor y de Gloria Pineda, Xcaret creció en un hogar donde el futbol no era solo un juego sino un lenguaje cotidiano. Entre conversaciones, entrenamientos y sueños compartidos, el balón siempre estuvo presente y marcó el ritmo de una familia unida por la misma pasión.
Tener un padre apasionado por el deporte hizo que entrenar fuera natural para ella y sus cuatro hermanos, aunque también competitivo.
No estuvo sola en ese camino. Junto a ella crecieron cuatro hermanos: Victor Jr., Cindy, Mauricio y Óscar, cada uno trazó su propia ruta. Víctor alcanzó el futbol profesional con el Chicago Fire; Cindy dejó su huella en las canchas de Notre Dame; Mauricio, brilló en Carolina del Norte. Xcaret es parte de esa dinastía que heredó el talento en los pies y ahora tiene en América su primer reto profesional.
Xcaret proviene del futbol universitario de Oklahoma, donde destacó como pieza clave en el ataque. Logró numerosos reconocimientos como estar en la lista de Mediocampistas a seguir en el 2025, el Trofeo Hermann 2025 y estar en el puesto número 30 en la lista de medios especializados en futbol femenil universitario.
Adaptarse a la ciudad de Oklahoma, viniendo de Chicago, fue al principio un desafío para Xcaret. La distancia ––10 horas de camino hasta su familia–– y la nostalgia aparecía. Sin embargo, cada llamada telefónica se convirtió en un hilo que la conectaba con su hogar, aunque lejos no estaba sola, se sentía apoyada por los suyos.
El futbol llegó a los cuatro año sin más ambición que la de divertirse. Pero en su familia la competencia era una herencia. Con el tiempo, al ver a sus hermanos abrirse camino y convertir el futbol en una carrera posible, Xcaret se dio cuenta que el futbol podía llevarla lejos. Ella podía entonces soñar con una beca y con un futuro profesional.
Ver a sus hermanos jugar le motivaba a imitarlos, a intentar lo mismo y a probar su propio juego. En su primer año en el futbol colegial estadounidense aprendió a construir su identidad en la cancha dentro y fuera de ella. Aprendió a entender el juego más allá del marcador y conocer a sus compañeras como algo más que solo futbolistas sino como parte de un mismo camino.
Le gusta distribuir el balón con sus compañeras, ser creativa en el ataque, hacer un dribbling si hace falta. Tejer el juego y darle sentido a la ofensiva.
Es la heredera de una tradición futbolera, pero protagonista de su propia historia en la liga mexicana de futbol.
"Me entusiasma ver cómo otros países están desarrollando el futbol femenil".- Xcaret Pineda, jugadora de América