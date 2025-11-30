Flamengo, tetracampeón de la Copa Libertadores tras vencer al Palmeiras
Con la firma de un entrenador joven, Filipe Luís, Flamengo se convirtió este sábado en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato de la Copa Libertadores de América, tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final brasileña en Lima.
El veterano defensor Danilo, de 34 años, fue el héroe de la contienda en el Estadio Monumental de Lima, donde aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67.
Aparte de darle al Fla el cuarto título en el mayor trofeo de clubes de Sudamérica, tras los alzados en 1981, 2019 y 2022, su tanto desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas.
"Hemos trabajado un montón la pelota quieta. Sabía que íbamos a tener una ocasión y aproveché", festejó el internacional brasileño, quien se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces la Libertadores (con Santos en 2011) y la Champions (con Real Madrid en 2016 y 2017).
Unos 50,000 torcedores brasileños, animados con música de su país en los parlantes del estadio, colmaron la capital de Perú para ver la séptima coronación seguida de un cuadro de la tierra de Pelé en la Gloria Eterna.
La fiesta seguirá el domingo en Río de Janeiro, donde se prevé un multitudinario recibimiento al campeón, que tomó desquite de los paulistas, vencedores de la final copera entre ambos en 2021.
"Nuestra hinchada lo merecía, nosotros lo merecíamos", dijo De Arrascaeta, galardonado como el mejor jugador del torneo.
Flamengo "fue mejor"
Fiel a la idea de juego de Filipe Luís, muy vistosa pese a tener como uno de sus maestros al correoso argentino Diego Simeone, el Fla se hizo dueño del balón y lanzó avisos al Palmeiras, con disparos desviados de Bruno Henrique y Samuel Lino, cuando el juego bordaba el cuarto de hora.
El Verdão se estabilizó con un testarazo peligroso de Vitor Roque, quien recordó por qué es uno de los delanteros del momento en el fútbol brasileño.
Tal vez por problemas para traducir posesión en llegadas al arco de Carlos Miguel y extrañando la pegada del lesionado goleador Pedro, el equipo rubro-negro se pintaba de amarillo, con amonestaciones a De Arrascaeta, el chileno Erick Pulgar y Jorginho.
El caso de Pulgar generó la polémica de la final, con una entrada muy dura sobre Bruno Fuchs. Todo Palmeiras reclamó la expulsión, pero el árbitro argentino Darío Herrera solo amonestó.
Flamengo reencontró acierto cuando el colombiano Jorge Carrascal empezó a tener mayor movilidad.
Un pase profundo suyo generó la mejor ocasión del primer tiempo, al borde del descanso, al encontrar a Bruno Henrique de frente al arco. Pero Carlos Miguel, con una rápida salida, neutralizó ese ataque.
El Fla siguió contando con las mejores oportunidades en el arranque de la segunda mitad. Y el gol de Danilo, por fin, inauguró el marcador.
Ferreira activó el banquillo, pero los revulsivos no metieron en demasiados problemas al guardameta rubro-negro, el argentino Agustín Rossi.
Un patadón a las nubes de Vitor Roque representó la última esperanza paulista de empatar.
"Nos debimos atrever a jugar un poco más", lamentó el delantero palmeirense José Manuel López.
"No voy a dar muchas justificaciones, voy simplemente a decir que nuestro adversario fue mejor", admitió Ferreira, quien sin embargo criticó la decisión arbitral en la entrada dura de Pulgar.
¿Doblete?
Filipe Luís, de 40 años, se convirtió en el segundo brasileño que levanta la Libertadores como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.
Como jugador, el exlateral lo hizo con los rojinegros en 2019 y 2022.
"Es un momento muy especial para mí. Significa mucho", destacó. "A final de cuentas a un entrenador se le juzga por los resultados".
Los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo completan la lista de campeones de la Libertadores en ambos roles.
Su Flamengo busca ahora completar un doblete con la liga brasileña.
Los cariocas lideran el Brasileirão con cinco puntos de ventaja sobre Palmeiras y apenas dos partidos por disputar. El miércoles pueden ser campeones, en su partido contra el Ceará, en el Maracaná.
Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el Fla de 2019 (con el propio Filipe Luís en el campo) y el Botafogo de 2024 han conseguido el par de coronas en una misma temporada.
Flamengo, además, se gana el derecho a jugar la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.
AFP