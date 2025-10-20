Forward, el programa de FIFA que auspicia milagros rumbo al Mundial
Si algo define la historia de Cabo Verde es la resiliencia. Un país con apenas 500 mil habitantes, pocos recursos naturales, clima seco y sin fuentes de agua dulce importantes obtuvo lo impensable: clasificarse a su primer Mundial.
Y lo hizo, en gran parte, por recibir presupuesto de la FIFA, que patrocinó un milagro que no hubiera sido posible hace 10 años. De hecho, esta selección comenzó a figurar en el mapa mundial hasta 2013, cuando obtuvo por primera vez un boleto a la Copa Africana de Naciones.
El auspicio del máximo organismo de futbol a Cabo Verde ascendió a 10.3 millones de dólares entre de 2016 y 2022 por medio de FIFA Forward, un programa con el que la institución global financia proyectos para desarrollar el balompié en el orbe.
Esto ha permitido no solo el billete a la Copa del Mundo 2026, sino un progreso constante en competencias internacionales, como haber disputado dos cuartos de final en cuatro participaciones en la Copa Africana de Naciones y quedarse a solo tres puntos de ganar su grupo en las eliminatorias mundialistas de 2022, lo que le hubiera dado el pase a la última ronda de las clasificatorias.
“Viajes, alojamiento, personal, materia, todo cuesta dinero. Este es el verdadero ejemplo de una federación que antes no contaba con ningún apoyo financiero, o con muy poco, y que ahora puede competir al máximo nivel con el dinero que aportamos a través de nuestros programas”, declaró el caboverdiano Gelson Fernandes, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de África de la FIFA.
El gasto de Cabo Verde
En el archipiélago que mide cinco veces menos que todo El Salvador, el país latinoamericano más pequeño, existe un dicho popular que se repite constantemente: "Aprendimos a sobrevivir con nada".
En el futbol, este mantra era válido hasta antes de 2016, cuando empezó el auspicio de la FIFA, con el que el país ha podido, entre otras cosas, pagar una remodelación para su Estadio Adérito Sena, que costó más de 600,000 dólares para en 2021 recibir un partido clasificatoria al Mundial de 2022.
La mayor parte de los 10.3 millones de dólares se han ido a las selecciones nacionales, que han gastado 4; 2.7 se fueron a la infraestructura y 2.2 se repartió entre la administración, gobernanza y competiciones; esto solo en el período de 2016 a 2022, que es el último detallado por la FIFA.
FIFA cree que lo ejercido en infraestructura es una de las claves para que Cabo Verde esté hoy en un Mundial.
Entre las mejoras están las que se hicieron en el Adérito Sena, en el que se remozaron vestidores, gradas, zonas de prensa, y que hicieron posible que se llevara a cabo un partido clasificatorio rumbo a 2026.
También, las instalaciones y el centro de entrenamiento de la federación local fueron remozadas y se construyeron campos de césped artificial por todo el municipio de Santa Cruz, que han beneficiado a varios equipos y jóvenes futbolistas.
Para Bubista, el entrenador, el presente que vive el equipo nacional, con los fondos de la FIFA, es una transformación que nunca se hubiera imaginado cuando formó parte de los Tiburones Azules a principios de la década de los años 2000, cuando afirmó no contaban ni siquiera con uniformes “adecuados”.
FIFA Foward, un programa que desarrolla el balompié en el mundo
Cabo Verde no es la única federación que ha recibido apoyo del FIFA Foward. El máximo organismo reparte fondos a las 211 que pertenecen al máximo organismo y que lo soliciten.
Al momento, el programa ha tenido tres ediciones, la 1.0, 2.0 y 3.0. Las primeras dos forman parte del reporte de 2016 y 2022, mientras que el último empezó en 2023 y concluirá el 2026.
En este período de cuatro años, cada federación podrá recibir un máximo de 8 millones de dólares, un incremento de tres millones con respecto a la primera edición y de dos si se compara con la de 2.0.
En el 3.0, hasta cinco millones se pueden invertir en gastos operativos y de funcionamiento y hasta tres en proyectos específicos.
En el reglamento del programa se especifica que entre los gastos operativos y de funcionamiento para actividades “recurrentes” o “rutinarias” entran rubros como “organización de competiciones nacionales”, “entrenamientos y partidos” de las diferentes selecciones nacionales, pago al personal administrativo y técnico, entre otros.
En los proyectos específicos entran modernización o creación de infraestructura, realización de competiciones nuevas e incluso la implementación del VAR en distintos torneos, al igual que otros planes que se propongan, siempre y cuando tengan como fin desarrollar el balompié en cada país.
Federaciones que la FIFA considere que “necesiten más ayuda”, pueden percibir hasta un millón de dólares extras de 2023 a 2026 para cubrir gastos de viaje y alojamiento de sus equipos nacionales y equipamiento.
Las federaciones que califican para esta ayuda son las que facturen menos de cuatro millones de dólares cada año.
La Confederaciones también obtienen recursos. En el 3.0, cada una admitirá 60 millones de dólares, 20 más que en el 1.0 y 12 más que en el 2.0, para respaldar iniciativas diseñadas en favor de sus congregados y reforzar su institución.
El uso de los recursos debe estar respaldado con documentación y solo debe ser usado para el desarrollo del balompié en las federaciones miembro; el dinero es auditado para evitar corrupción.
Entre las federaciones que han recibido recursos de 2016 a 2022 están Uzbekistán, con 9.9 millones de dólares, y Jordania, con 8.4, ambas, al igual que Cabo Verde, obtuvieron por primera vez un boleto a un Mundial.
Los uzbekos utilizaron los recursos, entre otras cosas, para construir el primer campo de entrenamiento para sus selecciones nacionales, mientras que los jordanos han financiado las concentraciones de su equipo mayor dentro y fuera de su nación.
En Concacaf, México también ha sido beneficiado con 9.9 mdd, más de lo que se le aprobó a Guatemala (8.5), Costa Rica (9.2) y Honduras (8.9), equipos que pelean por ir a la Copa del Mundo 2026.
Según se reporta, la Federación Mexicana ha implementado con ello propuestas como la Supercopa FMF, torneo juvenil Sub-13 y Sub-15 femenino y masculino, y el "Jugamos Todos", con el que promueven el deporte en escuelas.
Críticas a FIFA Forward
Un directivo de alto perfil de una federación que ha recibido recursos del FIFA Forward y que pidió no ser identificado por temor a represalias describió el programa a Sports Illustrated México como “un instrumento de uso político como todo programa social”.
De igual forma, criticó que la FIFA es tajante y poco flexible en cómo se utilizan los recursos, ya que de entrada te obligan mejorar la infraestructura: tener una buena oficina central, un estadio nacional “decoroso” y un centro de alto rendimiento.
A veces, las ubicaciones o la forma en la que se construyen o mejoran no son las mejores porque Forward es operado por trabajadores que nunca han formado parte de una federación o un club profesional.
“Ya que está aprobado el proyecto no puedes hacer modificaciones y a veces se aprueban cosas que no necesitas. Muchas veces la infraestructura se aprueba en lugares no ideales y aunque les digas, no les importa. Son tajantes”, explicó.
También, los arquitectos que se dedican a planear le responden a la FIFA y no reportan a los directivos locales, lo que provoca poca comunicación a la hora de montar la infraestructura.
“El programa ayuda, pero es un instrumento político para dar dinero a las federaciones. Lo que sí hacen bien es en la parte de que lo que se gaste se use para lo que se planificó con una auditoría ‘perrona’ tanto para las federaciones como para las empresas que ejecutaron los proyectos”, concluyó.