SI Mexico

¡Histórico! Cabo Verde clasifica por primera vez al Mundial de futbol

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias africanas, por delante de Camerún.

Redacción SI México

La selección de Cabo Verde consiguió su pase a la Copa del Mundo del 2026; será la primera vez que participe en un Mundial de futbol.
La selección de Cabo Verde consiguió su pase a la Copa del Mundo del 2026; será la primera vez que participe en un Mundial de futbol. / Ahmad Hasaballah/Getty Images

Cabo Verde se clasificó para la Copa del Mundo de futbol de 2026 tras su victoria contra Suazilandia (3-0) este lunes en Praia, un acontecimiento histórico para el pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar. Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Te puede interesar: Mundial 2026: equipos clasificados y así van las eliminatorias

AFP

Noticia en desarrollo.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Fútbol