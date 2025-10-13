¡Histórico! Cabo Verde clasifica por primera vez al Mundial de futbol
La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias africanas, por delante de Camerún.
Cabo Verde se clasificó para la Copa del Mundo de futbol de 2026 tras su victoria contra Suazilandia (3-0) este lunes en Praia, un acontecimiento histórico para el pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal.
La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar. Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.
Noticia en desarrollo.
