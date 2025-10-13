Francia empata en Islandia y debe esperar por su pase al Mundial

3️⃣ victoires en 3️⃣ matchs en Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 💯



🔜 Prochain match ce soir face à l'Islande 🇮🇸

⏰ 20H45

📺 TF1

🏟️ Reykjavik pic.twitter.com/VQrO7XpWcI