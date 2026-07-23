Frenkie De Jong tiene rotura de ligamento en una rodilla, informa el Barcelona
El mediocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, anunció el jueves el club español.
"Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", dijo el Barça sobre su jugador de 29 años, sin precisar de manera más concreta un tiempo estimado de baja.
Te puede interesar: Pau Cubarsí y los defensores del Barcelona que le dieron a España sus Mundiales
Respondiendo en Instagram a las numerosas especulaciones sobre su estado de salud, De Jong precisó que la lesión se produjo jugando con Países Bajos en el reciente Mundial.
"Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único inconveniente era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido contribuir al equipo, tanto con mi club como con mi selección", explicó el jugador en un largo mensaje en esta red social.
"Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevas pruebas. Estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por el momento, no será necesaria una operación y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación y en volver a los terrenos de juego lo antes posible", apuntó.
En el Mundial 2026, Frenkie de Jong jugó en los cuatro partidos de la Oranje, que fue eliminada el 29 de junio en la tanda de penales de su duelo de dieciseisavos de final ante Marruecos.
La pasada temporada se perdió varias semanas de competición, entre finales de febrero y mediados de abril, debido a una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, sufrida en un entrenamiento. AFP