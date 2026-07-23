Pau Cubarsí y los defensores del Barcelona que le dieron a España sus Mundiales
Pau Cubarsí terminó la Copa del Mundo 2026 como uno de los mejores defensores que presentó no solo la selección española, sino el torneo en general. Los buenos números del zaguero recuerdan a lo hecho por Carles Puyol y Gerard Piqué años atrás en Sudáfrica 2010, cuando España conquistó su primer Mundial, y hacen pensar en las posibilidades que el jugador del FC Barcelona tiene de contender por el Balón de Oro.
Ambas selecciones españolas que conquistaron su Mundial tenían la particularidad de contar con centrales del FC Barcelona, aunque por partida doble en Sudáfrica 2010. En aquel torneo, tanto Piqué como Puyol fueron parte esencial de esa defensa que únicamente permitió dos goles durante todo el certamen.
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Los zagueros del club blaugrana fueron la mejor pareja de centrales del torneo y jugaron los siete partidos como titulares, disputando los 90 minutos en cada uno, camino a la conquista de su primera Copa del Mundo.
El defensor de apenas 19 años disputó los ocho partidos de su selección como titular, y junto a Aymeric Laporte firmó el mejor torneo defensivo de todos los tiempos, encajando apenas un gol durante todo el Mundial, la menor cantidad en la historia.
En cuanto a la carrera por el Balón de Oro, en aquel 2010 solamente Puyol fue tomado en cuenta dentro de los principales nombres del listado final, terminando en la undécima posición con apenas el 1.43 % de los votos; dicho galardón se lo terminó llevando Lionel Messi, con Andrés Iniesta y Xavi Hernández por detrás del argentino.
En Alemania 2006, Fabio Cannavaro alzó la última Copa del Mundo ganada por Italia, lo que lo llevó a conquistar el Balón de Oro de ese año por encima de nombres como Gianluigi Buffon, Thierry Henry, Ronaldinho o Zinedine Zidane.
En ese torneo, la selección italiana terminó con dos goles en contra en siete partidos disputados, con cinco encuentros con la portería en cero; en la rama individual, Cannavaro firmó su participación con un 85 % de pases completados, 56 despejes y solo seis regates recibidos.
En comparación, los números de Cubarsí en la recién terminada Copa del Mundo son mejores; el español terminó con un gol en contra en ocho partidos, con seis de ellos sin recibir anotaciones. En lo individual, superó en pases completados al italiano con un 96 %, mientras que fue regateado solamente cuatro veces y realizó apenas 32 despejes.
Sumado al premio al mejor juvenil del torneo, las estadísticas pueden estar a favor del jugador del Barcelona, pues en aquel 2006 la Juventus, donde jugaba Fabio, no ganó ningún campeonato, mientras que Cubarsí sí conquistó LaLiga con el conjunto blaugrana; aunque también tiene factores en contra, como que la FIFA no lo consideró entre los mejores centrales del torneo.
El premio al mejor jugador del mundo será entregado el próximo 26 de octubre en Londres, donde, por quinta ocasión, será tomado en cuenta el periodo del 1 de agosto de 2025 al 21 de julio de 2026, por lo que las actuaciones en la Copa del Mundo sí serán consideradas.