Germán Berterame busca volver al Tri; Messi, el maestro que potencia su futbol en Inter Miami

Germán Berterame encontró en Inter Miami un escenario distinto para su carrera. Después de su paso por el Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey, el delantero mexicano comparte vestuario con Lionel Messi, una experiencia que considera un aprendizaje permanente y que también ha impulsado su crecimiento futbolístico.

Con 10 goles en la temporada de la MLS y el equipo clasificado a los playoffs, Berterame atraviesa un momento positivo. Sin embargo, tiene otro objetivo en el horizonte: regresar a la Selección Mexicana y ganarse un lugar en las convocatorias del equipo nacional.

El atacante reconoce que jugar junto a Messi representa mucho más que compartir la cancha con uno de los mejores futbolistas de la historia. Su presencia también modifica la dinámica del equipo y obliga a sus compañeros a elevar su nivel.

“Aprendes cotidianamente lo que él te enseña dentro de la cancha, fuera de la cancha. Creo que con esa humildad que él tiene te va llevando a que puedas potenciarte”, explicó en charla con medios de comunicación.

Berterame también destacó la mentalidad competitiva del argentino, una característica que, asegura, contagia al resto del vestuario. Messi quiere ganar todos los partidos y esa exigencia se convierte en un impulso para sus compañeros, incluso en una temporada en la que Inter Miami ha recibido cuestionamientos por no mantenerse en la primera posición de la clasificación.

“Es un tipo ganador que quiere ganar todos los partidos y eso te genera y te contagia muchísimo”, señaló.

El Tri, una cuenta pendiente

La Selección Mexicana representa uno de los grandes objetivos personales de Berterame. Después de quedarse fuera de la lista definitiva para el Mundial, el delantero ha encontrado en su rendimiento con Inter Miami una oportunidad para volver a levantar la mano.

Sus 10 anotaciones en la MLS respaldan su candidatura, aunque tiene claro que la decisión final corresponde al cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

“Siempre voy a estar a disposición y esas son las ganas que tengo de poder estar en la Selección. El trabajo en silencio de lo que hago yo trato que sea para bien, para positivo”, afirmó.

El atacante también habló sobre la dificultad de quedarse fuera de una Copa del Mundo. Lejos de convertirlo en un motivo de confrontación, aseguró que respeta las decisiones y utiliza esas experiencias como una oportunidad para mejorar.

“No tomo nada personal. Yo traté de hacer el máximo en mi equipo, en lo individual, y después son decisiones que hay que respetar. También te da un plus de que tienes que seguir mejorando y que tienes que dar siempre el máximo”, comentó.

Berterame sabe que la competencia por un lugar en el ataque mexicano es importante. Por eso, considera positivo que otros delanteros también atraviesan buenos momentos, pues obliga a todos a elevar su rendimiento.

En su primera temporada con Inter Miami, el delantero también ha encontrado una experiencia distinta respecto a su paso por el futbol mexicano. Aunque evitó entrar en el debate sobre cuál competición es superior, destacó la intensidad y el ritmo de ambas ligas.

“Las dos ligas son muy intensas, se juega mucho, muy de ida y vuelta. Trato de no meterme en eso, que siempre hay debate”, explicó.

Ahora, con los playoffs en el horizonte y la posibilidad de pelear nuevamente por el campeonato, Berterame reconoce que el equipo todavía tiene aspectos por corregir. La experiencia de sus compañeros y la mentalidad ganadora que caracteriza al vestuario serán fundamentales para afrontar la etapa decisiva.

En lo personal, su balance es claro: felicidad. Jugar en Inter Miami y aprender diariamente de Messi representa una oportunidad que disfruta mientras mantiene abierta la puerta de la Selección Mexicana.