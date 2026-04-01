Graham Potter y la maestría emocional de Suecia a la Copa del Mundo 2026
Graham Potter es un entrenador que ha construido su trayectoria mucho más allá de los esquemas tácticos.
Hoy tiene a Suecia en la Copa del Mundo 2026 ––a través de los últimos boletos del Repechaje europeo––, pero su llegada se dio en un momento clave, con el objetivo de afrontar los partidos decisivos de la clasificación en noviembre pasado.
Más allá de los pizarrones y de lo que dictan los esquemas en la cancha, el director técnico de Suecia tiene algo que muy pocos colegas suyos pueden presumir. Una de sus fortalezas está en la gestión emocional de sus equipos. Ha hecho de la inteligencia emocional una maestría, que estudió hace muchos años y ahora le ha permitido una lectura humana del vestidor y Suecia no es la excepción.
Comenzó a dirigir el timón de Suecia a finales del año pasado cuando el tiempo corría en contra y tras la salida de su homólogo Jon Dahl Tomasson por resultados adversos en las eliminatorias mundialistas y en la búsqueda de revitalizar al equipo después de haber quedado fuera del Mundial 2022 y la creciente posibilidad de no conseguir el boleto al 2026.
Su carrera como entrenador comenzó con la Selección de Ghana femenil hacia el Mundial de FIFA 2007, donde se quedaron en Fase de Grupos. Regresó a Inglaterra para continuar su carrera en un sistema universitario antes de dirigir en el futbol varonil.
En el futbol sueco será recordado su paso con el Ostersunds FK al que llevó desde la cuarta división hasta la primera. Un ejemplo de cómo con su forma de liderar desde el aspecto humano construyó la confianza en un equipo para competir en la élite. No solamente desarrolló futbolistas; moldeó un entorno donde cada jugador encontró una motivación más allá del sistema táctico que ordena el campo.
Y el respaldo vino desde la directiva con la creación de una academia de cultura. Durante su paso pidió a sus jugadores y cuerpo técnico realizar actividades artísticas para sacarlos de su zona de confort como la representación de ballet de El Lago de los Cisnes, la escritura colectiva de un libro, una exposición de arte y un concierto de rock donde el propio Potter cantó ante miles de personas.
Durante su etapa en el West Ham tuvo bajo su dirección a Edson Álvarez, con pocos minutos en el campo. Informes de prensa indicaron una tensa relación con el mexicano, donde no planeaba utilizarlo con regularidad y luego salió del equipo de la Premier League por una racha de partidos negativos, dejó al equipo en septiembre del año pasado en la penúltima posición y con tensiones en el vestuario.
Con Suecia recuperó la histórica esencia defensiva y priorizó el orden colectivo. Bajo su dirección el equipo nórdico se impuso en el Repechaje europeo a Ucrania 3-1 y a Polonia 3-2 para asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026. La federación sueca extendió su contrato hasta 2030 antes de este resultado. Y será en Monterrey donde inicie su camino mundialista contra Túnez.
La verdadera victoria de Potter no empieza en el campo sino con la gestión humana.