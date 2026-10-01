Haaland demanda a aerolínea noruega por uso ilícito de su coleta

El delantero noruego Erling Haaland ha demandado a Norwegian Air Shuttle por uso ilícito de su imagen, y en concreto de su famosa coleta, una acción judicial que la compañía aérea considera incomprensible y "lamentable", informaron el jueves ambas partes.

"El caso trata del uso ilícito por parte de Norwegian de los signos distintivos de Haaland en su promoción de billetes de avión durante la Copa del Mundo de futbol", indicó el abogado de la superestrella del futbol, Thomas Hagen, en un correo electrónico a la AFP.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is SUING Norwegian airline Norwegian Air Shuttle over the unauthorized use of his image during the World Cup.



The airline posted an edited image of a plane with Haaland’s trademark PONYTAIL, alongside the caption:



“We’ve never looked so Norwegian!"… pic.twitter.com/xnueEL4EDX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2026

Liderada por el goleador del Manchester City, Noruega logró la hazaña de alcanzar los cuartos de final del Mundial este verano, en su primera participación desde 1998, antes de caer ante Inglaterra (2-1).

Aunque no se ha hecho oficial cuál es el motivo exacto del litigio, el diario Verdens Gang (VG), que reveló el caso, publicó que Norwegian retiró de sus redes sociales un montaje fotográfico que mostraba uno de sus aviones luciendo una coleta, característica de Haaland, hasta que se cortó el pelo recientemente.

"Nunca parecimos tan noruegos", rezaba el pie de foto.

La compañía aérea confirmó haber recibido una demanda judicial, aunque declaró no entender el motivo: "Como casi toda Noruega, animamos a la selección nacional este verano, a través de algunas publicaciones espontáneas inspiradas en las tendencias de las redes sociales", indicó una portavoz, Catharina Solli, a la AFP.

"Es lamentable que la respuesta sea una acción judicial, pero esperamos mantener un diálogo razonable para poder seguir, también en el futuro, apoyando a nuestros héroes deportivos comunes", añadió.

Según VG, se ha previsto una audiencia en el tribunal de Oslo para el 9 de octubre. AFP