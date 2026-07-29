Lamine Yamal, Mbappé y Haaland: Los 10 futbolistas mejor valuados tras el Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 no solo trajo nuevas estrellas a las cuales seguirles la pista, sino que cimentó al presente del deporte con nombres como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que ya dejaron de ser promesas y se convirtieron en realidades.
La participación histórica de varios de ellos logró elevar su de por sí alto valor en el mercado, por lo que, si algún equipo está interesado en hacerse con sus servicios deberá desembolsar una cantidad enorme de dinero para agregarle a sus filas.
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A casi dos semanas de que terminara la Copa del Mundo en donde España se coronó campeona por segunda ocasión, el portal Transfermarket actualizó los valores de los mejores futbolistas alrededor del mundo. Dentro del top 10 de jugadores más caros, únicamente uno de ellos no estuvo presente en el Mundial, con los nueve otros demostrando que el escaparate del torneo terminó por beneficiarlos, aunque en lo colectivo no les haya ido como deseaban.
Los más valiosos post Mundial 2026
10 Joao Neves
El futbolista portugués es uno de los tres jugadores del PSG que se encuentran en la lista; el mediocampista terminó la Copa del Mundo con un valor de 140 millones de euros a pesar de que no lograra avanzar como a él y a su selección le hubiera gustado, quedando eliminado en los octavos de final por España.
9 Khvicha Kvaratskhelia
El único en el listado que no tuvo participación en el Mundial al no clasificarse con Georgia. A pesar de ello, el extremo del PSG obtuvo el noveno puesto por su gran campaña con los parisinos, con quienes ganó su liga y la Champions League por segundo año consecutivo; su valor dentro del merado es de 140 millones de euros.
8 Vitinha
El segundo de los portugueses en la lista y el último del PSG dentro del top 10; a pesar de ser bicampeones de Europa, los franceses apenas se sitúan en la octava posición con sus jugadores, dentro de los que está el lusitano y sus también 140 millones de euros.
7 Vinicius Jr.
El mejor brasileño en la Copa del Mundo anotando cuatro tantos en la justa, aunque en lo colectivo no tuvo el desempeño esperado, siendo eliminado en octavos de final ante Noruega. El futbolista del Real Madrid tiene un valor de 140 millones de euros, cifra a tomar en cuenta tras los rumores de una posible partida del club blanco, con los focos puestos en las intenciones del Arsenal de ficharlo.
6 Pedri
El español perdió protagonismo conforme avanzaba el Mundial, empezando la justa como titular, pero cerrando con un rol de suplente por el buen nivel mostrado por Fabián Ruiz. A pesar de ello, el mediocampista del FC Barcelona se sitúa en la sexta posición con 150 millones de euros en su valor de mercado.
5 Jude Bellingham
Uno de los mejores desempeños en la copa, convirtiéndose en el primer inglés en anotar 7 goles en una sola Copa del Mundo, empatando en el tercer lugar por la bota de oro junto a Haaland. En lo colectivo fue parte esencial para que Inglaterra diera su mejor Mundial desde 1966, quedando en la tercera posición; su valor alcanzó los 160 millones de euros tras el torneo.
4 Michael Olisé
Aunque tal vez con menos reflectores que el top 3, Olisé dio un gran torneo rompiendo la marca de Pelé de más asistencias en una sola copa, con 7 pases que le permitieron a los anotadores de Francia llevar a la selección hasta las semifinales. El jugador del Bayern Múnich es uno de los más codiciados en el mercado, pero quien quiera sumarlo a sus filas deberá desembolsar hasta 170 millones para hacerse con su carta.
3 Kylian Mbappé
El Mundial del francés fue impresionante en lo individual, consiguiendo 10 anotaciones que le dieron la bota de oro, algo que no se veía desde 1970; se convirtió además en el máximo goleador histórico del torneo con 21 anotaciones, superando a Miroslav Klose y Lionel Messi. La estrella del Real Madrid tiene un valor de 200 millones de euros.
2 Lamine Yamal
El campeón del mundo continúa demostrando su talento apenas a los 19 años de edad, lo que lo llevaron a incrementar su precio hasta los 220 millones de euros. De regreso con el Barcelona espera obtener uno de los únicos títulos que le falta aún por ganar a su corta edad, la Champions League.
1 Erling Haaland
En el primer puesto está la sensación del torneo, un futbolista que conquistó los corazones tanto de seguidores del deporte como de los que apenas se adentraban a su primera Copa del Mundo. Haaland no solo se volvió el jugador que más seguidores consiguió en redes sociales tras el certamen, sino que también sumó números a su precio, costando ahora hasta 220 millones de euros; el delantero dejó una huella de lo que serán sus participaciones en el Mundial, sumando 7 anotaciones en apenas su primera aparición.