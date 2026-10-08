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Haaland: "El Manchester City debe mantenerse unido" durante la crisis

Tras la declaración de la Premier League acerca de encontrar culpable al City de infringir el reglamento financiero, el astro noruego dijo que en el club deben “mantenerse positivos”.
Redacción SI México|
Erling Haaland mantiene la calma con el Manchester City.
Erling Haaland mantiene la calma con el Manchester City. | Carl Recine/Getty Images

El delantero noruego Erling Haaland dijo este jueves que el Manchester City debe "mantenerse unido", luego de que el club fuera declarado culpable por infringir el reglamento financiero de la Premier League.

El City se enfrenta a una grave sanción, que puede ir desde la retirada de puntos hasta la expulsión de la Premier League, luego de que una comisión independiente determinara que el club utilizó contratos comerciales "ficticios" para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.

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Haaland no se unió a las filas del club citizen hasta 2022, pero es la plantilla actual la que podría sufrir las consecuencias de la posible sanción.

"Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol, tratar de disfrutar la situación y ganar el partido", declaró Haaland en la página web del club antes del duelo contra el Liverpool del domingo en Premier League.

"Tenemos que mantenernos juntos y difundir amor hacia los demás. Mantenernos unidos, disfrutar del viaje y sonreír", dijo el noruego, que a principios de 2025 renovó hasta 2034 con el club.

"Tengo que reconocer que me preocupo mucho por el City", añadió. "Me preocupo mucho por los aficionados porque yo mismo soy un fan y lo siento al igual que ellos".

Desde su llegada a Inglaterra, Haaland ha anotado 169 goles en 205 partidos con el Manchester City. AFP

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