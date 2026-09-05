Haaland salva al Manchester City en el debut de Enzo Fernández
En el debut de Enzo Fernández, el Manchester City mantuvo el pleno de victorias en este arranque de la Premier League gracias a un gol de cabeza de Erling Haaland contra el Coventry (1-0), pese al juego poco convicente del equipo de Enzo Maresca.
El técnico italiano hizo titulares a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye después de que sus llegadas completaran un gasto récord de 460 millones de libras (622 millones de dólares) en el mercado de fichajes para renovar la plantilla del City tras la década exitosa con Pep Guardiola al mando.
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La era Maresca ha comenzado con tres victorias consecutivas en la Premier League, pero fue una actuación lejos de ser perfecta, ya que los locales necesitaron un par de atajadas finales de Gianluigi Donnarumma para negarle al Coventry su primer punto en la máxima categoría en 25 años.
El gol de Haaland y el debut de Ezno Fernández
El cabezazo de Haaland a mitad de la primera parte resultó decisivo, su tercer gol en otros tantos partidos esta temporada.
Se suponía que Fernández empezaría en el banquillo después de completar su traspaso de 125 millones de libras procedente del Chelsea, igualando el récord de fichaje de la Premier League.
Sin embargo, una lesión de Nico O'Reilly en el calentamiento hizo que el argentino fuera incluido a última hora en el once titular.
Ndiaye también arrancó con el City junto a Haaland, Antoine Semenyo y Rayan Cherki, formando un temible frente de ataque de cuatro hombres.
El Coventry ni siquiera ha logrado marcar en tres derrotas consecutivas en su regreso a la máxima categoría tras un cuarto de siglo.
Sin embargo, los hombres de Frank Lampard no pudieron estar más cerca de romper su mala racha desde temprano gracias a un regalo de Donnarumma.
El gigante italiano controló mal un pase atrás y logró recuperarse para despejar sobre su propia línea por cuestión de centímetros.
Taiwo Awoniyi y Jack Rudoni también desperdiciaron grandes ocasiones para adelantar a los visitantes antes de que el City empezara a encontrar su ritmo.
Cherki estrelló un disparo en el poste antes de que Fernández participara en el gol que abrió el marcador.
Su pase habilitó a Semenyo, que se lanzó en velocidad por la derecha, y su centro quedó colgado a la perfección para que Haaland rematara de cabeza en el segundo palo.
Maresca sabe que su City tendrá que mejorar cuando visite a su rival local, el Manchester United, el próximo fin de semana.
Pero su equipo se coloca en lo más alto de la tabla antes del duelo del campeón Arsenal contra el Chelsea el domingo.
Arbeloa sigue sin puntuar
En otros partidos del sábado, el Fulham de Álvaro Arbeloa volvió a perder (3-2 en casa ante el Crystal Palace) y sigue sin sumar, mientras que Tottenham logró su primer punto tras empatar sin goles en Nottingham.
El Newcastle, por su parte, no pasó del 2-2 en casa ante el Bournemouth y también se llevaron un punto Sunderland y Leeds en sus visitas a Brentford y Brighton. AFP