Haaland y Rice, ¿quién para MVP de la Premier League?
El impacto de Declan Rice en el Arsenal ha sido determinante desde su llegada procedente del West Ham United. El mediocampista inglés se ha consolidado como una de las piezas centrales del esquema del equipo londinense, aportando equilibrio defensivo, liderazgo y participación constante en acciones a balón parado.
Ante la ausencia de Gabriel, Rice asumió mayores responsabilidades en el mediocampo, contribuyendo a sostener el rendimiento defensivo del Arsenal y a mantenerlo en la lucha por el campeonato. Además de su labor de contención, ha participado de forma directa en jugadas ofensivas, especialmente en tiros de esquina y faltas.
Su compañero en la medular, Martin Zubimendi, destacó públicamente su influencia. “Es un futbolista muy completo, con presencia física, calidad técnica y liderazgo dentro del campo”, señaló el internacional español en declaraciones difundidas por el club.
Haaland, poder incontenible
Por su parte, Erling Haaland continúa siendo el principal argumento ofensivo del Manchester City. El delantero noruego acumula 19 goles en la temporada, solo uno desde el punto penal, y se mantiene entre los máximos anotadores del campeonato, pese a que el equipo de Pep Guardiola no ha mostrado la misma regularidad colectiva de cursos anteriores.
Haaland alcanzó recientemente el Club de los 100 goles en la Premier League, con 104 anotaciones en 114 partidos, la mejor relación de goles por encuentro en la historia del torneo entre jugadores con ese volumen de participación. El técnico del City ha señalado en diversas ocasiones que su rendimiento lo coloca entre los delanteros más determinantes del futbol contemporáneo.
Antecedentes en la votación
Históricamente, el premio al MVP de la Premier League ha favorecido a futbolistas con alto impacto ofensivo, particularmente goleadores y mediapuntas. En las últimas décadas, jugadores como Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne y el propio Haaland han sido reconocidos bajo ese criterio. Casos como el de N’Golo Kanté, ganador en la temporada 2015-16, representan excepciones vinculadas al rendimiento colectivo.
Con la temporada en su fase decisiva, la elección entre Haaland y Rice vuelve a plantear el debate entre producción ofensiva y control del juego desde el mediocampo.