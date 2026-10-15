Herencia Sagrada: la charrería llega al pecho de Chivas

Un cinturón piteado no se fabrica: se borda. Se hace a mano, trazo por trazo, con la paciencia de un oficio que el tiempo no ha podido borrar. Durante generaciones ciñó la cintura del charro. Ahora llega al pecho de un futbolista.

Chivas y Nike presentan el tercer uniforme del ciclo 2026-27 bajo el concepto Herencia Sagrada, una camiseta donde la charrería, reconocida como el deporte nacional de México, deja de ser referencia y se vuelve diseño. El negro y el dorado dominan la prenda, inspirada en la elegancia del traje de charro. Sobre el pecho y las mangas corre un patrón gráfico que retoma la minucia de esos cinturones.

Más de un siglo después, el escudo de la C y la G entrelazadas que Chivas usó en 1908 regresa al centro del jersey, ahora con el traje de charro como bandera. | NIKE

La apuesta no se queda en la estética. En el centro del jersey reaparece el escudo que el club utilizó en 1908: una C y una G entrelazadas. Es un símbolo de los primeros capítulos de la historia rojiblanca que regresa para recordar que la identidad también se construye con lo que permanece.

La referencia cultural atraviesa toda la prenda. Los nombres y números de los jugadores llevan una tipografía creada de forma exclusiva para este uniforme, inspirada en las formas de la charrería.

La campaña que acompaña el lanzamiento comparte nombre con el concepto. En ella participan charros y escaramuzas, representantes de una tradición que exige disciplina, técnica y respeto por sus raíces. Dos mundos que parecen lejanos coinciden en lo esencial: la precisión, el orgullo y el sentido de pertenencia.

La alianza entre la marca estadounidense y el club tapatío comenzó esta temporada. Este uniforme es su primera declaración de intenciones. El desafío de Nike consiste en equilibrar dos exigencias: respetar una identidad hondamente arraigada en la cultura mexicana y responder a las demandas del futbol contemporáneo.

En lo técnico, la camiseta incorpora la tecnología Aero-FIT, diseñada para favorecer la circulación del aire mediante técnicas especializadas de tejido y zonas de malla con distintas perforaciones. Su propósito es mantener la frescura durante la competencia y evitar que la tela se adhiera al cuerpo. Los gráficos se integran directamente en el tejido para conservar la transpirabilidad.

El tercer uniforme tendrá acceso anticipado en México a partir del 20 de octubre. El lanzamiento general llegará el 26 de octubre a tiendas Nike seleccionadas.

Un cinturón piteado no se fabrica: se borda. Y una camiseta, parece decir Chivas, tampoco se viste: se hereda.