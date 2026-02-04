Historia de la Liga MX femenil: Carolina Jaramillo Quintero
Carolina Jaramillo Quintero nació en Tijuana, la frontera más vista del mundo. En el Romero Manzo, su padre la llevó a la cancha. Con el balón encontró pronto su lugar en la historia.
Sus inicios fueron en el futbol rápido, donde jugaba con niños. Sus primeros equipos fueron el Álamos e Isamar, fundado por Marbella Ibarra, quien más tarde sería fundadora y directora deportiva de Xolas. Un camino que desde entonces no se detuvo.
"Yo trabajo mucho lo mental, trato de enfocarme el doble para llegar física y mentalmente a todos los partidos”.- Carolina Jaramillo Quintero
Su sueño en el futbol crecía, pero la realidad era otra que afrontar. Dividía sus días entre el trabajo en una pastelería y los entrenamientos con el equipo de la frontera. Cada jornada se convertía en una prueba y al mismo tiempo en una forma de avanzar.
Un día tomó el silbato y fue árbitra de futbol rápido, lo que fuera por estar en el campo.
"Siempre soñé con estar en Chivas, me vine por el equipo que es y me gusta estar en los equipos competitivos. Mi familia es Chiva".- Carolina Jaramillo Quintero
Sin embargo, su debut en la Liga MX femenil llegó con Tigres en 2017. La visita en Querétaro era el primer escenario de un sueño que comenzaba. Xolas fue la etapa donde aprendió a resistir y a creer; Tigres el inicio y levantó dos títulos.
Llegó al Rebaño en el Apertura 2020 y su juego comenzó a crecer partido a partido desde el medio campo. La constancia la llevó a ser convocada en la Selección Mexicana. Con chivas se coronó dos años después de su llegada y ha dejado huella en la Liga MX femenil con récords de asistencias.
En Tigres llegó a ser figura. El brillo parecía eterno. Y luego, poco a poco, se fue diluyendo. Las Amazonas llegaban con nuevos fichajes, nuevas caras y nombres. Jaramillo quedó en la banca.
Aunque fue eclipsada, su luz siguió siendo luz y Nelly Simón, directora deportiva de Chivas, la firmó. El equipo de su corazón. El equipo de su familia. No jugaba sola. Ahora jugaba para los suyos.
- Palmarés
Títulos
- Liga MX Femenil – Tigres UANL – 2018
- Liga MX Femenil – Tigres UANL – 2019
- Liga MX Femenil – Club Guadalajara – 2022
- La cifra: ocupa el cuarto lugar histórico en partidos jugados con el Guadalajara Femenil.
"Decidí venir a Chivas porque no podía dejar de pasar esa oportunidad. Nunca va a faltar entrega de mi parte. Chivas es una afición que está en todo México".- Carolina Jaramillo Quintero
Consigo traía la promesa de un salto, de un cambio en el juego ofensivo. Su zurda podía doblar defensas, abrir espacios y definir partidos.
Fue pieza clave en el campeonato de Chivas. Sus pasos y recorrido dejaron huella en el título y a la postre en el Campeona de campeonas.
Carolina tiene dos siglos de partidos en los botines. En octubre del año pasado alcanzó esta cifra con el Rebaño. 200 veces con la camiseta rojiblanca; cada encuentro un testimonio de confianza. El número no miente: la historia de La Comandante está inscrita en la cancha.
De esos 200, 192 como titular y un acumulado, en ese momento, de 16 mil 736 minutos.
La cifra: Carolina Jaramillo alcanzó los 200 partidos con Chivas Femenil.
"Me quiero demostrar que puedo seguirme superado".- Carolina Jaramillo Quintero
- TRAYECTORIA
- Club Tijuana Femenil (2017)
- Tigres UANL Femenil (2017–2020)
- Chivas Femenil (2020–actualidad)
CONOCE A CAROLINA JARAMILLO
Nombre: Christian Carolina Jaramillo Quintero
Nacimiento: 19 de marzo de 1994, Tijuana, Baja California, México
Nacionalidad: Mexicana
Altura: 1.66 m
Posición: Centrocampista
Club actual: Chivas Femenil
Liga: Primera División Femenil de México
Dorsal: 8
Selección: México