Historia de la Liga MX femenil: Lucía García Córdoba
Lucía García Córdoba es cuatrilliza. Curiosamente, a ninguno de sus tres hermanos le gusta el deporte. En casa no se seguía el futbol, no había domingo de estadio frente a la televisión. Y sin embargo, desde los 3 años ella caminaba con un balón en los pies.
En el colegio jugaba con sus pares varoniles. Fue un profesor de educación física quien la invitó a hacer pruebas a un equipo de futbol en España, a los 13 años. Con una madurez prematura debutó a los 15 años en Primera División con el Real Oviedo.
"Desde que llegué a Monterrey sentí el calor de la gente y estoy muy feliz, desde el club hasta la directiva hasta el staff también. He tomado la mejor decisión al estar aquí".- Lucía García Córdoba
A los 18 años dejó su casa para formar parte de las filas del Athletic Club, donde permaneció seis años. Desde entonces su historia formaba su carácter.
Ha competido en la élite mundialista y olímpica con la Selección de España, levantó la FA Cup en la Liga Premier. Y llegó a Monterrey, equipo con el que sintió una certeza que no necesitaba explicación alguna.
Te podría interesar: Entrevista a Mónica Ocampo, de jugar a escondidas a conquistar la cancha
"Soy fuerte y rápida, es lo que vengo a dar a México. Soy una persona muy activa que le gusta hacer varias cosas y disfrutar un poco la vida".- Lucía García Córdoba
Fue el 26 de agosto del 2022 cuando vivió un nuevo comienzo: debutó en la Liga MX femenil con Rayadas ante Toluca. Ese mis año celebró el título con el equipo regio, que conseguía el bicampeonato. Su llegada era una realidad que se cristalizaba con el título.
Sabe que la Liga Mexicana está creciendo, ella ve futbolistas de clase mundial con las que está disputando el título de goleo. Con ocho goles en el Clausura 2026 está a solo dos de Charlyn Corral, empatada con la francesa Eugenie Anne Claudine Le Sommer y Diana Ordoñez.
Además del futbol, le gusta el tenis y el pádel. Se considera una persona activa e inquieta. Disfruta la vida mientras la vive.
Su historia no empezó en una casa futbolera ni en una familia con tradición deportiva. Empezó en el impulso de un balón en el pie.
CONOCE A LUCÍA GARCÍA CÓRDOBA
Fecha de nacimiento: 14/07/1998
Lugar de nacimiento: Almería, España
Nacionalidad: Española
Dorsal: 17
Edad: 27 Años
Estatura: 1.60 metros