Histórica goleada del Tri Femenil: México 14-0 San Vicente
México derrotó 14-0 a San Vicente en lo que significó la mayor goleada en la historia de la Selección Mexicana femenil. El contundente triunfo se dio en el marco de las Eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Brasil 2027 y reflejó el dominio absoluto del conjunto mexicano durante el encuentro.
El conjunto dirigido por el español Pedro López continúa consolidándose un estilo de juego ofensivo y dinámico en el área rival. El Tri femenil se mantiene como una de las principales candidatas dentro del Grupo A.
Charlyn Corral anota 7 en la goleada
Charlyn Corral anotó 7 anotaciones en la mayor goleada de la historia de la Selección Mexicana femenil y oficialmente se convirtió en la segunda máxima goleadora. Apenas habían transcurrido cinco minutos del partido cuando Stephany Mayor filtró para Charlyn, quien entró sola al área y elevó el esférico sobre la portera.
Sellan goleada
Los demás tantos de la goleada fueron obra de Scarlett Camberos, Alice Soto, María Sánchez y Montse Saldívar, quienes se encargaron de ampliar el dominio mexicano con anotaciones que reflejaron la versatilidad y profundidad del Tri femenil. Cada una aportó su estilo consolidando su actuación colectiva en la que mostraron amplitud ofensiva, coordinación y contundencia en todas sus áreas.
La Maga Ovalle hace hat trick
La Maga Ovalle también completó su hat trick en la goleada ante San Vicente. Cerró su cuota en el 9-0 con una definición de alta calidad al minuto 65. La mexicana también llegó a 16 asistencias de gol en la era del español Pedro López. Su aporte ofensivo tanto en goles como en generación de jugadas la mantienen como una de las futbolistas más desequilibrantes.
Intensidad y compromiso en el segundo tiempo
La segunda mitad confirmó la mentalidad competiva de la Selección Mexicana que busca consolidar su proceso rumbo al Mundial de Brasil 2027 y hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lejos de bajar el ritmo el equipo mantuvo la intensidad y la presión alta. Las mexicanas demostraron compromiso total y ampliaron el marcador pese a tener el partido resuelto desde la primera parte.
Próximos partidos del Tri
Los próximos partidos de la Selección Mexicana Femenil están programados para 2026. El equipo mexicano enfrentará a Santa Lucía el próximo 2 de marzo, continuará su actividad el 10 de abril ante Islas Vírgenes y cerrará esta ventana de partidos el 18 de abril frente a Puerto Rico. Las sedes de estos encuentros aún están por definirse. Estos partidos serán clave para lograr el boleto al Mundial de Brasil 2027.