Hormiga González marca su primer gol en su primera titularidad con Olympiacos
Armando "Hormiga" González no tardó mucho en estrenar su cuenta goleadora en Europa, ya que este miércoles, en su primera titularidad con el Olympiacos, abrió el marcador ante el AE Larissa en la Copa de Grecia con un cabezazo al segundo poste al minuto 34, curiosamente el mismo número que porta en su camiseta.
El gol llegó tras un centro por la banda derecha que González aprovechó al aparecer bien ubicado en el segundo poste. Con el arco abierto, conectó de cabeza y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 parcial a favor del conjunto griego. Esa no fue la única ocasión que tuvo antes de estrenarse, ya que había desperdiciado una oportunidad clara, porque en todo momento se mostró participativo, buscando constantemente los espacios.
La Hormiga llegó al Olympiacos apenas el 22 de agosto procedente de Chivas, tras una temporada en la que fue uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga MX, aunque también tras un Mundial en el que no pudo destacar.
El técnico español José Luis Mendilibar lo ha ido integrando de manera paulatina, luego de que su debut fue el 30 de agosto, en la Jornada 2 de la Superliga griega ante el Asteras Tripolis, donde ingresó al minuto 68 y estuvo a centímetros de marcar, cuando remató de zurda con el arco abierto en el tiempo de compensación y el balón se estrelló en el travesaño.
Tres días después, Mendilibar le dio la titularidad en la Copa de Grecia y González respondió con el primero, al cual le siguieron tantos de Gustavo Sá al minuto 49, de Bruno Onyemaechi al 54', y de Joel Roca al 66', para el 4-0 parcial del equipo del mexicano.
¿Cómo se juega la Copa de Grecia?
La Copa de Grecia la disputan los 14 equipos de la Primera División griega, más 14 equipos de Segunda. Sin embargo, en la instancia actual, la "Fase de Liga", ya solo quedan 16 equipos, quienes disputan cuatro partidos para completar la ronda.
Además de esta inminente victoria en Copa, el Olympiacos marcha con paso perfecto en la Superliga, con seis puntos en dos jornadas, y González competirá por minutos con figuras como Ayoub El Kaabi, el máximo goleador del club la temporada pasada, y Jota Silva.