Hugo Camberos, el niño héroe que le dio a México el pase a los Juegos Olímpicos 2028
En una noche lluviosa en el Estadio Azteca, la Selección Mexicana consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 de los pies de Hugo Camberos, anotador del segundo tanto que mandó a México a la final del sub 20 de Concacaf y de regreso a los Olímpicos después de su ausencia hace cuatro años.
El canterano de Chivas es uno de los futbolistas más seguidos por parte de equipos en el extranjero, y con el gran torneo que realiza, donde se incluye la cima de la tabla de goleo, es probable que pueda emigrar al futbol extranjero.
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Y es que el talento en Camberos fue descubierto a temprana edad,al formar parte de la cantera del Rebaño desde los 12 años. Debutó con el CD Tapatío a los 16 años en la Liga de Expansión antes de dar el paso al primer equipo, siendo el más joven en debutar en dicho torneo hasta la fecha.
Con apenas 17 años y 11 meses fue tomado en cuenta para el primer equipo de las Chivas, consagrándose como novato del torneo dentro del Balón de Oro de la Liga MX 2025, al término de una campaña en donde apenas llegó al club se hizo con un lugar en el equipo, siendo titular en 10 de los 17 encuentros que disputó.
Los nombres que inspiran al atacante
Desde antes de nacer se le inculcó el gusto por el futbol, llevando el nombre de Hugo en honor al delantero mexicano Hugo Sánchez, tal vez por ello pelea actualmente por el campeonato de goleo con 5 tantos en el torneo de Concacaf de la categoría.
Como menciona su padre, el ídolo mexicano llevó a ponerle ese nombre a su hijo, aunque para Camberos, su máxima figura creciendo fue Javier Hernández, copiando incluso el apodo de “Chicharito” cuando éste era pequeño.
Dichas anotaciones ayudaron a que el equipo mexicano consiguiera su pase a los Juegos Olímpicos del 2028 y a la Copa del Mundo sub-20 en 2027, un torneo que el propio Camberos ya disputó, formando parte del plantel del 2025 con apenas 18 años de edad.
Con la portería tatuada
A pesar de no ser centro delantero, Camberos siempre ha estado asociado con el gol, siendo esta una de las razones por las que las Chivas pusieron el ojo en el atacante. Las fuerzas básicas del Rebaño descubrieron a Hugo en una Copa Mazatlán, en la que justamente fue campeón goleador, por lo que decidieron darle una oportunidad con Chivas San Rafael en una Copa Chivas, lo que terminó por convencer a los visores y fichar al juvenil a los 12 años.
Camberos pasó por todas las etapas dentro de Chivas, jugando en la sub 16 y 17, esta última incluyendo una convocatoria con la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de la categoría, en donde llegó a marcar un doblete, dejando goles en todas las competiciones en las que llega a ver minutos.
Después de ser uno de los héroes de la velada ante Canadá en las semifinales del torneo de Concacaf, el enfoque de Hugo está puesto ahora en la final ante los Estados Unidos, en donde jugará con un poco menos de tensión al haber conseguido los principales objetivos de la selección, pero con el título en la mira todavía.
Chivas comienza a frotarse las manos con su jugador, no solo porque ya estará de regreso con el club, que está atravesando por un momento complicado en liga, sino porque el interés de equipos europeos por Camberos se hace cada vez más grande, por lo que su llegada al viejo continente parece cuestión de tiempo.