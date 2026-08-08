México Sub-20 vence a Canadá y consigue boleto a Los Ángeles 2028
Con una remontada llena de emociones, drama y polémica, México venció 2-1 a Canadá para meterse a la gran final del Premundial Sub-20 y asegurar su regreso a los Juegos Olímpicos.
Las acciones de esta semifinal se llevaron a cabo en el Estadio Azteca este viernes 7 de agosto. El partido se retrasó una hora debido a una tormenta eléctrica en la Ciudad de México.
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CALVARIO EN LA PORTERÍA Y GOLPE TEMPRANERO DE LA HOJA DE MAPLE
Aun así, en cuanto llegó el silbatazo inicial, el duelo tuvo un arranque frenético y accidentado. A los tres minutos, Canadá gastó su primer cambio cuando Antone Bossenberry se lesionó el hombro tras realizar una barrida.
Inmediatamente después, los problemas físicos aparecieron en el bando mexicano. El arquero Cristo Navarrete detuvo un disparo de larga distancia en dos tiempos, pero cuando quiso tomar el balón en el segundo intento recibió una falta que lo hizo soltar la pelota. Los canadienses mandaron el balón a las redes, pero el gol no contó por la infracción cometida, lo que obligó al ingreso de las asistencias médicas.
A pesar de las molestias, el guardameta continuó en el campo. Sin embargo, el conjunto canadiense olió sangre y no dejó pasar la oportunidad. Owen Graham-Roache aprovechó que el cancerbero no estaba bien y, con una volea al ángulo, anotó un golazo para el 1-0 al minuto 6.
Para el minuto 12, tras un tiro de esquina, Navarrete no pudo más y tuvo que salir en camilla. Lo curioso es que él era el segundo portero, ya que el titular, Sebastián Liceaga, estaba suspendido. Por ello, Artemio Olvera, el tercer guardameta de la lista, tuvo que ingresar a la cancha.
Asimismo, mientras se realizaba la modificación, el VAR llamó al árbitro por un posible penal contra México, aunque finalmente se descartó la falta.
TENSIÓN EN EL AZTECA Y RESPUESTA MEXICANA
Durante el resto de la primera parte, el duelo se tornó trabado. Aun así, continuaron las llegadas a los arcos. México probaba de larga distancia, destacando un tiro libre de Santiago Sandoval que el arquero Nathaniel Abraham logró atajar.
Por su parte, los norteamericanos intentaban mediante descolgadas; la más importante finalizó con un disparo cruzado de Graham-Roache que Olvera desvió para negarle el doblete.
Previo al descanso, los ánimos se encendieron en el terreno de juego, con Liam Mackenzie y Edwin Soto enfrascados en empujones, aunque el colegiado calmó la disputa sin sancionar a los futbolistas.
Las emociones continuaron en la segunda parte, con la diferencia de que el gol mexicano por fin se hizo presente. Al minuto 48, tras una serie de rebotes en el área, Cristóbal Alfaro encontró un rechace y disparó con potencia para vencer al arquero, decretando el 1-1 que devolvía la esperanza olímpica a los aztecas.
HUGO CAMBEROS SE VISTE DE HÉROE PARA COMPLETAR LA OBRA
Motivado por el empate, el Tricolor comenzó a dominar y hasta perdonó la segunda anotación en repetidas ocasiones. Francisco Valenzuela mandó un remate de cabeza por arriba del arco, Santiago Sandoval desaprovechó un mano a mano al intentar definir de sombrerito y Diego Sandoval reventó el travesaño con un potente disparo.
Canadá tenía cada vez menos respuesta y la situación empeoró al minuto 67. Mackenzie vio la segunda tarjeta amarilla por un manotazo, dejando a su equipo con diez hombres.
Con la ventaja numérica, México agobió a la zaga canadiense y, al minuto 75, consiguió un penal tras una falta sobre Santiago Sandoval. Hugo Camberos tomó la responsabilidad y, con total frialdad desde los once pasos, se vistió de héroe al convertir el 2-1 que consumaba la remontada.
Sobre el final, el Tricolor estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de cabeza de Yohan Orozco que pegó en el poste. Pese a la falla, el marcador fue suficiente para amarrar la victoria tras los noventa minutos.
MÉXICO, DE VUELTA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS
El conjunto juvenil mexicano, después del bronce obtenido en Tokio 2020, quedó fuera de París 2024 al no clasificar en la eliminatoria. Con este resultado, el equipo confirma su regreso a la justa olímpica al colocarse, junto al anfitrión Estados Unidos, como uno de los representantes de Concacaf en Los Ángeles 2028.
Asimismo, al meterse entre los cuatro mejores del torneo, garantizó su participación en el Mundial Sub-20 de 2027.
Ahora, México buscará cerrar el certamen con carro completo. El próximo domingo 9 de agosto regresará al Estadio Azteca para disputar la gran final del Premundial frente a Estados Unidos con la intención de levantar el título.