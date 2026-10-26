¿Hugo Sánchez merecía cuatro Botas de Oro? La regla que marcó la diferencia

Hugo Sánchez no solo marcó un antes y un después para el futbol mexicano, sino que también se consolidó como una de las leyendas goleadoras más grandes de su generación a nivel mundial. Muestra de ello fue que conquistó una Bota de Oro como el más grande romperredes del balompié europeo. Sin embargo, pudieron ser más, pero una regla de la época le impidió tener un palmarés mayor, que lo llevara a poner su nombre a la par de figuras como Cristiano Ronaldo.

La Bota de Oro es un galardón creado en 1968 por L'Équipe para premiar al máximo artillero del futbol europeo. Desde 1997, el trofeo es organizado por la asociación European Sports Media (ESM). A lo largo de las décadas, estrellas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Thierry Henry y Ronaldo Nazário alzaron este premio.

Pero antes de estos astros, existió un mexicano que puso la bandera del país en alto, ganando este premio con sus goles. En la temporada 1989-90, con 38 anotaciones en el futbol español defendiendo al Real Madrid, Hugo Sánchez, escribió su nombre en la historia como el primer y único futbolista tricolor en conquistar la Bota de Oro.

Pero… ¿por qué se dice que debió ganar cuatro Botas de Oro?

La respuesta se encuentra en el reglamento. En sus inicios, el criterio de elección era simple: el futbolista con más anotaciones en cualquier liga europea ganaba el trofeo. Bajo esta premisa, el pentapichichi' se adjudicó su galardón en 1990, aunque por esta misma razón compartió la distinción con el búlgaro Hristo Stoichkov, quien marcó la misma cantidad de tantos, pero militando en una liga de menor jerarquía, jugando para el CSKA Sofía de su país natal.

Con el tiempo, los organizadores se dieron cuenta de que las reglas no contemplaban las diferencias de nivel entre un torneo y otro, las cuales hacían que fuera más o menos difícil anotar según el país. No era lo mismo marcar en España, enfrentando a potencias como el propio Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, que en una liga cuyos clubes no figuraban en el plano continental.

Un cambio de regla que llegó tarde

Por esta razón, a partir de 1997 se transformó el sistema de elección y se introdujo un sistema de puntos según el coeficiente de cada liga. Los goles marcados en las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia) valen 2 puntos, los de ligas de nivel intermedio 1.5 puntos y los de torneos menores 1 punto.

Este cambio llegó tarde para el mexicano. Si el sistema se hubiese aplicado durante los años ochenta, Hugo Sánchez habría ganado cuatro Botas de Oro consecutivas en las siguientes campañas.

- 1986/87: Hugo Sánchez - 34 goles | 68 pts (Real Madrid | España) / Ganador real: Toni Polster - 39 goles | 39 pts (FK Austria Viena | Austria)

- 1987/88: Hugo Sánchez - 29 goles | 58 pts (Real Madrid | España) / Ganador real: Tanju Çolak - 39 goles | 39 pts (Galatasaray SK | Turquía)

- 1988/89: Hugo Sánchez - 27 goles | 54 pts (Real Madrid | España) / Ganador real: Dorin Mateuț - 43 goles | 43 pts (Dinamo de Bucarest | Rumania)

- 1989/90: Hugo Sánchez - 38 goles | 76 pts (Real Madrid | España) / Ganador real: Hugo Sánchez (76 pts) y Hristo Stoichkov - 38 goles | 38 pts (CSKA Sofía | Bulgaria)

De haber alcanzado cuatro Botas de Oro, Hugo Sánchez sería el segundo máximo ganador de todos los tiempos, empatado con Cristiano Ronaldo y solo por detrás de Lionel Messi, quien suma seis Botas de Oro.

También le negaron el Balón de Oro

La Bota de Oro no es el único caso. Ocurrió algo similar con el Balón de Oro, reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor futbolista del mundo en el año y por el cual Hugo Sánchez jamás pudo competir.

Desde su fundación en 1956 y hasta 1995, el reglamento del Balón de Oro señalaba que solo los futbolistas de nacionalidad europea podían ser nominados. Debido a esto, ni "El Penta", ni leyendas americanas como Diego Armando Maradona o Zico pudieron contender por este trofeo individual en sus mejores años. Y aunque la regla se modificó en 1995 para incluir a jugadores de cualquier origen, la época dorada de "Hugol" había concluido, retirándose apenas dos años más tarde.